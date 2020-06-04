الدولار يصل لأعلى ارتفاع منذ 5 شهور ويسجل هذا الرقم

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الدولار

5 شهور

أعلى ارتفاع

 بعد أن تجاوز سعر الدولار الـ 16 جنيها في تعاملات أمس، استقرت الأسعار اليوم الخميس على نفس ارتفاعها، في البنوك المصرية.

ووصل سعر شراء الدولار في البنك المركزي لـ 16.01 جنيه، و16.14 جنيه للبيع.

وسجل في بنك مصر 16.01 جنيه للشراء، و16.11 جنيه للبيع ، وفي بنك عودة 16.03 جنيه للشراء - 16.13 جنيه للبيع.

وفي بنك الإسكندرية سجل سعر الدولار 16.02 جنيه للشراء - 16.12 جنيه للبيع.

أما في البنك الأهلي المصري فقد جاء سعر الدولار ليسجل 16.01 جنيه للشراء - 16.11 للبيع.

وفي بنك الإسكان والتعمير 16.03 جنيه للشراء - 16.13 جنيه للبيع.

كما سجل في بنك قناة السويس 16.03 جنيه للشراء - 16.13 جنيه للبيع.

ووصل الدولار لأعلى مستوى له منذ 5 شهور في جميع البنوك المصرية، وفقا لبيانات البنك المركزي، اليوم.

وفي إطار تقدم وتحسن مؤشرات الاقتصاد المصرى بشكل ملحوظ


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