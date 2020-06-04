» سر القطيعة الدائمة بين عادل إمام ومحمود عبد العزيز

04 يونيو 2020 - 08:55 ص

تحل اليوم 4 يونيو ذكرى ميلاد الفنان الراحل محمود عبد العزيز الذي اشتهر بالكثير من العلاقات المميزة مع زملائه بالوسط الفني.



لكن الأمور لم تكن على هذا النحو فيما يخص علاقته مع الفنان عادل إمام ، حيث أن الخلاف بينهما بدأ منذ سنوات طويلة وظل يتجدد من حين لآخر.



البداية كانت مع مسلسل "رأفت الهجان" الذي رُشح له في البداية الفنان عادل إمام ، وهنأه محمود عبد العزيز ، ثم بعدها تم ترشح محمود عبد العزيز للدور وقد وافق مما تسبب في غضب "إمام".



بعدها تصالح الفنانان الكبيران في إحدى المناسبات الاجتماعية لكن صلحهما لم يستمر طويلا.



الأزمة تجددت مرة أخرى ، حيث اتفق الاثنان على تقديم فيلم "حسن ومرقص" سويا وبالفعل تم الاتفاق على كل شيء لكن كان "إمام" مصرًا على أن يقوم السيناريست "يوسف معاطي" بكتابة الفيلم ، بينما أصر "عبد العزيز" على أن يكون الفيلم من تـأليف وحيد حامد ، وحينها استمرت الخلافات وتم استبعاد محمود عبد العزيز واستبداله بالفنان عمر الشريف.



وظلت هذه الخلافات مستمرة إلى أن أعلن عن إصابة الفنان محمود عبد العزيز بالسرطان ، وقتها تواصل الزعيم مع أبناء "عبد العزيز" محاولا الاطمئنان عليه لأن الزيارة كانت ممنوعة ، وبعدها توفي الساحر محمود عبد العزيز دون أن يلتقي به الزعيم عادل إمام.

