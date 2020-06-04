» بسمة وهبة: هذه الفنانة هي السبب في انتشار كورونا بالوسط الفني

04 يونيو 2020 - 07:43 ص

شنت وسائل إعلام هجوما شرسا على فنانة شهيرة متهمين إياها بالمسئولية عن إصابة الكثير من الفنانين والإعلاميين بفيروس كورونا .



واتهمت الإعلامية بسمة وهبة - مقدمة برنامج "كل يوم" - فنانة شهيرة يإقامة حفل كبير في العيد تسبب في إصابة الكثير من الوسط الفني .



وأشارت "بسمة" إلى أن الفنانة المذكورة لم تراعِ أي إجراء من إجراءات الوقاية خلال الحفل المذكور ، ولا الحرص على وجود مسافات بين الحضور وبعضهم .



وتابعت: لن أذكر اسم هذه الفنانة لأنه يمكن تخمين من هي بعد تتبع أسماء المصابين.

