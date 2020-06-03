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عبر الإنترنت.. "العربي للمسئولية المجتمعية" يناقش النظام العالمي الجديد بعد "كوفيد-19"

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الطيب حسين

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نظم المجلس العربي للمسئولية المجتمعية، مؤتمرا عن بعض عبر الإنترنت، لمناقشة مستقبل النظام العالمي الجديد بعد فيروس كورونا المستجد، على المستويات الاقتصادية والاجتماعية والتكنولوجية. 

وتضمنت هذه الندوة عبر الإنترنت كبار المسؤولين والشخصيات الدولية في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والتكنولوجية، لمناقشة مستقبل النظام العالم الجديد بعد COVID-19 على المستويات الاقتصادية والاجتماعية والتكنولوجية.  

وعبر المشاركون في الندوة عن رؤيتهم حول كيفية بناء مسار للمستقبل مع مراعاة عدم اليقين الناجم عن تفشي الفيروس، وكيفية التخفيف من المخاطر والعواقب الاجتماعية والاقتصادية ذات الصلة. 


وأكد المجلس، أنه سيتبع هذا الندوة عبر الإنترنت سلسلة من الندوات عبر الإنترنت تتناول جميع جوانب عالم ما بعد COVID-19 بشكل فردي، مثل التحول الرقمي، ووسائل الإعلام، والشمول المالي، والعمالة، وتنظيم المشاريع الاجتماعية، وتمكين الشباب والنساء. 

وشارك في الوبينيار، الدكتورة هيفاء أبو غزالة، الأمين العام المساعد ورئيس قطاع الشؤون الاجتماعية بجامعة الدول العربية، والدكتور طارق خليل رئيس جامعة النيل ومؤسس الجمعية الدولية لإدارة التكنولوجيا،  والدكتورة راندا رزق الأمين العام للمجلس العربي للمسئولية المجتمعية، ولوران دي بويك رئيس بعثة المنظمة الدولية للهجرة إلى جمهورية مصر العربية، و د. نبال إدلبي رئيس قسم الابتكار في "إسكوا"، والدكتور محمد عزام الأمين العام المساعد للمجلس العربي للمسئولية المجتمعية، والدكتور نزار سامي عضو مجلس أمناء المجلس العربي للمسئولية المجتمعية لشئون التعليم والابتكار.

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