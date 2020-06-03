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وزير الأوقاف محمد مختار جمعة

الأوقاف تعلن 10 ضوابط لفتح المساجد في زمن كورونا

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وزير الأوقاف محمد مختار جمعة
وزير الأوقاف محمد مختار جمعة
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وضعت وزارة الأوقاف، عدد من الضوابط عرضتها اليوم أمام اللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس "كورونا" برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، في اجتماعها مساء اليوم.

وجاءت الضوابط التي حددتها الوزارة لمقترح عودة فتح المساجد، في النقاط التالية:

ارتداء المصلين الكمامة.

إحضار سجادة صلاة شخصية بكل مصلى.

ترك مسافة لا تقل عن متر ونصف رأسيًّا وأفقيًّا بين المصلين.

قصر عودة فتح المساجد على أداء الشعائر فقط دون فتح الأضرحة.

عدم فتح دور المناسبات أو السماح بعقد القران أو العزاء.

عدم فتح دورات المياه نهائيًّا خلال هذه المرحلة.

عدم المصافحة أو المعانقة.

وضع خطة شاملة لتطهير وتعقيم المساجد فور انتهاء مرحلة الغلق.

توزيع عدد من كبائن التعقيم على المساجد الكبرى.

توزيع 320 ألف متر سجاد صلاة جديد للمديريات.


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