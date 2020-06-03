» خبير: نجاح مصر في إدارة ملف الطاقة أحدث طفرات هائلة

أكد الدكتور فخري الفقي مستشار صندوق النقد الدولي السابق، إنه حدثت طفرة كبيرة وهائلة في قطاع الطاقة والبترول على مدار الـ6 سنوات الماضية، مشددًا أن هذا النجاح يعود للرؤية المميزة للقياة المصرية.
وقال فخري الفقي، في برنامج «صالة التحرير» مع الإعلامية عزة مصطفى، على قناة «صدى البلد»: "إنجازات عديدة تمت في الـ6 سنوات الماضية، وهذا يرجع لرؤية القيادة المصرية، من خلال التعامل مع الدول المجاورة بالتحديد دول البحر المتوسط، فضلًا عن اختيار التعامل مع الشركات الأجنبية المنقبة عن البترول، واكتشاف الغاز الطبيعي وبعض آبار البترول".
وتابع: "قبل أزمة كورونا، حققنا فائض كبير وهو يعني أننا لا نستورد الغاز، وقلل العجز في الميزان التجاري بصفة عامة، بالإضافة للإصلاحات الاقتصادية التي زادت وعززت من الاقتصاد المصري، وهذا ظهر بقوة في الأزمة الحالية التي نعيشها نتيجة تفشي فيروس كورونا".