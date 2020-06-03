» بسبب هروب«ببغاوات».. وفاة طفلة بعد تعرضها للضرب حتى الموت

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ببغاء
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توفيت طفلة تبلغ من العمر 8 سنوات تعمل خادمة، متأثرة بتعرضها لاعتداء مبرح على يد مخدوميها في روالبندي بباكستان، بسبب سماحها بهروب الببغاوات، بحسب الشرطة.

وقال مدير شرطة روالبندي، إن الطفلة المسماة "زهرة شاه"، وهي من مظفرجار في مقاطعة البنجاب، حضرت إلى روالبندي قبل أربعة أشهر لرعاية طفل رجل يعمل في بيع وشراء الطيور والممتلكات.

وعندما فتحت قفص ببغاء لإطعام الطيور، طارت بعيدًا، ونتيجة لذلك تعرضت للضرب على مخدوميها، حتى فقدت الوعي قبل أن يتم نقلها إلى مستشفى محلي، حيث توفيت الاثنين.

وأضاف أن المستشفى اتصل بالشرطة، وتم القبض على اثنين من المشتبه بهم.

ووفق مصادر الشرطة، فقد نقلت الطفلة إلى المستشفى فاقدة الوعي، وتم وضعها على جهاز التنفس الصناعي لكنها توفيت في الساعات الأولى من يوم الاثنين.

وكشف الفحص الطبي عن تعرضها لإصابة في الوجه واليدين، وتحت القفص الصدري والساقين، وجروح على الفخذين، مما يوحي بأنها ربما تعرضت لاعتداء جنسي.

واحتجزت الشرطة المشتبه بهم رهن الحبس الاحتياطي لمدة ثلاثة أيام، على ذمة التحقيق وجمع الأدلة. فيما تنتظر جهات التحقيق نتيجة تقرير الطب الشرعي.

وبحسب ما ورد، قال المسؤول إن الشرطة سجلت قضية تتضمن تهم الاغتصاب.

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