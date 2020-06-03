برلماني تونسي: تواصل "الغنوشي" مع رؤساء تركيا وليبيا تجاوز لصلاحياته

03 يونيو 2020 - 08:54 م

قال النائب التونسي، فيصل التبيني، ممثل حزب صوت الفلاحين بالبرلمان التونسي، إن البرلمان التونسي يشهد اليوم مناقشات حول رفض التدخل الخارجي في الشئون الداخلية للشقيقة ليبيا.

وأضاف "التبيني"، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "بالورقة والقلم" تقديم الإعلامي نشأت الديهي المذاع عبر فضائية "TEN"، اليوم الأربعاء، أن النهضة حزب تونسي عليه احترام الدستور التونسي، ونرفض التدخل الخارجي من جميع الدول في الشئون الداخلية لليبيا.

واعتبر، أن اتصال رئيس البرلمان التونسي راشد الغنوشي، برؤساء دول تركيا وليبيا تجاوز لصلاحياته، فهذا وفقًا للدستور من صلاحيات رئيس الجمهورية، ونحن دولة نحترم دستورنا ومؤسستنا.

وتابع "التبيني"، أن البرلمان الحالي لم يعد يمثل ضمير وطموحات الأمة، مطالبًا أن يكون هناك تغيير للنظام السياسي البرلماني في تونس.

