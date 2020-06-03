«سناب شات» يتوقف عن الترويج لمنشورات «ترامب»

أعلن تطبيق "سناب شات"، الأربعاء، وقف ترويج منشورات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ضمن خدمة "Snapchat Discover"، أو ما يعرف بقسم اكتشاف التطبيق.

وقالت الشركة في بيان: "لن نقوم بإظهار الأصوات التي تحرض على العنف والظلم العنصريين".

وأضافت: "العنف والظلم العنصريين ليس لهما مكان في مجتمعنا ونحن نقف مع كل من يسعون إلى السلام والمحبة والمساواة والعدالة في أمريكا".

وجاء ذلك عقب تصريحات لترامب قال فيها إن "الكلاب الشريرة" و"الأسلحة المشؤومة" كانت ستستخدم ضد المتظاهرين إذا خرقوا سور البيت الأبيض.

وقال الرئيس التنفيذي إيفان شبيجل: "لا يمكننا ببساطة الترويج للحسابات في الولايات المتحدة المرتبطة بالأشخاص الذين يحرضون على العنف العنصري، سواء فعلوا ذلك على منصتنا أو خارجها".

يأتي هذا بعد أسبوع من تصنيف "تويتر" اثنتين من تغريدات ترامب حول التصويت بالبريد في الانتخابات باعتبارها غير موثوقة، إذ أضاف إليهما عبارة "تحققوا من الوقائع".

ووضع "تويتر"، المتهم في أغلب الأحيان بالتساهل في التعامل مع التصريحات التي يدلي بها القادة، العلامة الزرقاء على التغريدتين، مضيفًا: "تحققوا من الوقائع" إليها.

ويكفي النقر على هذه العبارة لتقود المتصفّح إلى ملخّص للحقائق والمقالات المنشورة في الصحافة الأمريكية بشأن هذا الموضوع (على سبيل المثال حقيقة أنّ ولاية كاليفورنيا لا ترسل بطاقات اقتراع سوى للناخبين المسجّلين وليس لجميع سكان الولاية).

واعتبر "تويتر" أن "هاتين التغريدتين تحويان معلومات قد تكون كاذبة حول عملية التصويت وتمت الإشارة إليهما لتقديم معلومات إضافية حول التصويت بالمراسلة".

في المقابل، ترك موقع التواصل الاجتماعي الأكبر في العالم "فيس بوك" منشور ترامب بخصوص الاقتراع بالبريد دون مساس.

وتشهد الولايات المتحدة أعمال عنف واحتجاجات بسبب مقتل مواطن أمريكي يدعي "جورج فلويد" من أصول أفريقية من قبل رجل شرطي أبيض.

ومن المرجح أن تغذي خطوة "سناب شات" التوترات بين البيت الأبيض ووسائل التواصل الاجتماعي، بعد أن وقع عقب تحرك "تويتر" ضده على أمر تنفيذي يهد إلى الحد من الحماية التي تتمتع بها منصات التواصل الاجتماعي الكبرى، مثل "تويتر"، من الحصانة القانونية التي تتمتع بها في ما يتعلق بالمحتوى والنشر.

وسيعمل إجراء "سناب شات" على زيادة الضغط على "فيس بوك"، بعد أن قاوم رئيسه التنفيذي مارك زوكربيرج الدعوات الداخلية والخارجية لوضع علامة تحذير على منشورات ترامب المتعلقة بالاحتجاجات، والتي رأى الكثيرون بأنها تمجد العنف، خاصة التغريدة التي تقول "عندما يبدأ النهب، يبدأ إطلاق النار".

وقال زوكربيرج إن مبادئ وسياسات "فيس بوك" تدعم حرية التعبير وإن الإجراءات الصحيحة التي يتعين القيام بها حاليًا هي ترك منشورات ترامب وعدم حذفها، وإن ما ينشره قادة العالم عبر الإنترنت هو في المصلحة العامة وجديرة بالنشر.