  • الأربعاء 03 يونيو 2020
  • بتوقيت مصر08:34 م
Advertisements
Advertisements
بحث متقدم
جامعة الإسكندرية

تفاصيل "مهزلة طب الإسكندرية" بعد تصدرها ترند "تويتر"

رئيس وزراء الكويت صباح الصباح

صباح الصباح: السعودية وقطر في طريقهما للتصالح

علاء مبارك

بعد "اللهم لا شماتة"..علاء مبارك يُذكّر بـ"الأوكار القذرة"

كورونا

علماء: اختبار للدم يتنبأ بمن سيموت بكورونا

زوجة أحمد الفيشاوي

تأييد حبس أحمد الفيشاوي عامًا..ومحاميته ترد

كورونا

شفاء نصف المصابين بـ"كورونا" في العالم

علا الفارس

سر التغريدة الصادمة التي حذفتها مذيعة الجزيرة

صورة

حادث مأساوي.. تقتل طفليها ووالدتها وتنتحر بإطلاق النار على نفسها

الدكتورة هالة زايد

المحافظات الأقل والأكثر إصابة بكوورنا فى مصر

حسام عاشور يكشف حقيقة هروب "معلول"

الأهلي يصدم حسام عاشور بقرارات جديدة

تفاصيل "مهزلة طب الإسكندرية" بعد تصدرها ترند "تويتر"

آخر الأخبار

جامعة الإسكندرية
جامعة الإسكندرية
Advertisements

أحمد سالم

أخبار متعلقة
#

سر تصدر "أبوتريكة" الترند على "تويتر" بعد بيان الأهلي

#

تفاصيل مثيرة بعد ضبط بطل فيديو «أجري يا شيخ»

#

إغلاق مستشفى في الإسكندرية بعد إصابة أطباء بـ"كورونا"

#

"البرنس" ترند "تويتر".. وخطأ كارثي يشعل مواقع التواصل

كلية الطب

مهزلة طب اسكندرية

امتحان طب الإسكدرية

امتحان او لاين

خطأ في السيسيتم

تفاجأ رواد موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، بتصدر هاشتاج «مهزلة طب اسكندرية»، وسط الحديث عن أخطاء تقنية حدثت أثناء إجراء امتحان إلكتروني عبر منصة الإنترنت.

وتلخصت المشاكل التقنية في امتحان الفرقة الأولى بكلية الطب جامعة الإسكندرية، والتي أصبحت حديث الجميع عبر موقع التواصل، في وجود عدة اختيارات لسؤال بدون وجود رأس السؤال نفسه.




كما ظهرت مشاكل أخرى في المنصة لبعض الطلاب، تعلقت بعدم قبول الإجابة التي يقدمها الطالب وظهر رسالة تفيد بأنه قد فصل الإتصال بالإترنت.

في حين ظهرت عقبة أخرى في وجه طلاب آخرون، بعدم قبول الإجابات بعد إدخالها، علمًا بأن أحدهم ذكر بأنهم استغرقوا ما يقرب من 4 ساعات في كتابة الإجابة.

الأخطاء التقنية الفادحة التي بررتها إدارة الكلية متمثلة في القائمين على كنترول الامتحان الإلكتروني، بأنه سقوط مفاجئ في نظام المنصة الإلكترونية عبر الإنترنت، لم تكن سهلة على طلاب الفرقة الأولى بالكلية.

حيث شارك عدد كبير من الطلاب الصور والفيديوهات المتعلقة بالامتحان أثناء سقوط ما يسمى بـ"السيستم"، وسط سخرية كبيرة من الواقعة.

ويقول أحد المعلقي على المنشورات الساخرة من الامتحان: « كنت سامع حد بيقول عايزين نعمل امتحانات الكترونية لتالتة ثانوى وكدا.. ياجماعة احسن حل هو التأجيل دا الكلام دا لو الوضع ما لم يتحسن».

لكن رأيًا آخر جاء مختلفًا ع الجميع وذكر: « الامتحان كان كويس والموقع موقعش واللى حصل دا حصل مع نسبة بسيطة بالنسبة لعدد الدفعه».

وعبر مغرد آخر ع رأيثه قائلًا: « ليه دايما اي حاجة حكومية اون لاين لازم تبقى فاشلة وكلها مع ان عندنا كمية مهندسين شاطرين في المجال ده وممكن حتى الطلبة بتوع حاسبات يبقى جزء من مشاريعهم».

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

الأرزاق على الله

محمود سلطان

الثانوية العامة.. لا تنتظروا "جهيزة"

فراج إسماعيل

كورونا.. إحسان وغدر و(عين بعين)

د. هشام الحمامي

الإخراج السينمائي في القرآن

ياسر أنور

بلاغة التلميح في حديث : " ثلاث من كن فيه..."

د. عبد الآخر حماد

دفاعاً عن تجديد الخطاب الديني الإسلامي

حسن اسميك
شارك معنا
Advertisements

اخترنا لك

» اكتشاف إصابة 25 لاعبًا بفيروس كورونا في نادي شهير
» توجيه عاجل من وزيرة الصحة بشأن توفير أدوية تعالج كورونا
» قتل ضابط أمريكي في بث مباشر على "فيسبوك"
» امرأة تتصدى لمحاولة السطو على محل مجوهرات بكاليفورنيا
» الشرقية تكرم مسن 83 عامًا لحصوله على الماجيستير
» روسيا.. إعلان حالة الطوارئ في هذا الإقليم
» بالفيديو.. انفجار دراجة نارية بسبب المواد المطهرة
» قطر: حالتي وفاة و1900 مصاب جديد آخر 24 ساعة
» موعد جديد لتصفيات آسيا المؤهلة لكأس العالم 2022
» سجن 37 عاما بالخطأ.. مرشح لفوزه بهذا اللقب
» ابنة رجاء الجداوي تكشف تطورات جديدة عن صحتها

استطلاع رأي

هل تنجح الوساطة الأمريكية في حل أزمة سد النهضة؟

  • فجر

    03:15 ص

  • فجر

    03:16

  • شروق

    04:56

  • ظهر

    11:58

  • عصر

    15:37

  • مغرب

    19:00

  • عشاء

    20:30

من الى
الدكتور أحمد جمال مدير معهد أورام المنيا
كوارث الأجهزة الكهربائية
عزيزة
ارشيفية