تفاصيل "مهزلة طب الإسكندرية" بعد تصدرها ترند "تويتر"

تفاجأ رواد موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، بتصدر هاشتاج «مهزلة طب اسكندرية»، وسط الحديث عن أخطاء تقنية حدثت أثناء إجراء امتحان إلكتروني عبر منصة الإنترنت.

وتلخصت المشاكل التقنية في امتحان الفرقة الأولى بكلية الطب جامعة الإسكندرية، والتي أصبحت حديث الجميع عبر موقع التواصل، في وجود عدة اختيارات لسؤال بدون وجود رأس السؤال نفسه.











كما ظهرت مشاكل أخرى في المنصة لبعض الطلاب، تعلقت بعدم قبول الإجابة التي يقدمها الطالب وظهر رسالة تفيد بأنه قد فصل الإتصال بالإترنت.

في حين ظهرت عقبة أخرى في وجه طلاب آخرون، بعدم قبول الإجابات بعد إدخالها، علمًا بأن أحدهم ذكر بأنهم استغرقوا ما يقرب من 4 ساعات في كتابة الإجابة.





الأخطاء التقنية الفادحة التي بررتها إدارة الكلية متمثلة في القائمين على كنترول الامتحان الإلكتروني، بأنه سقوط مفاجئ في نظام المنصة الإلكترونية عبر الإنترنت، لم تكن سهلة على طلاب الفرقة الأولى بالكلية.

حيث شارك عدد كبير من الطلاب الصور والفيديوهات المتعلقة بالامتحان أثناء سقوط ما يسمى بـ"السيستم"، وسط سخرية كبيرة من الواقعة.





ويقول أحد المعلقي على المنشورات الساخرة من الامتحان: « كنت سامع حد بيقول عايزين نعمل امتحانات الكترونية لتالتة ثانوى وكدا.. ياجماعة احسن حل هو التأجيل دا الكلام دا لو الوضع ما لم يتحسن».

لكن رأيًا آخر جاء مختلفًا ع الجميع وذكر: « الامتحان كان كويس والموقع موقعش واللى حصل دا حصل مع نسبة بسيطة بالنسبة لعدد الدفعه».

وعبر مغرد آخر ع رأيثه قائلًا: « ليه دايما اي حاجة حكومية اون لاين لازم تبقى فاشلة وكلها مع ان عندنا كمية مهندسين شاطرين في المجال ده وممكن حتى الطلبة بتوع حاسبات يبقى جزء من مشاريعهم».