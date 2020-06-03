وزيرة الصحة تناشد المواطنين بعدم سحب كميات كبيرة من أدوية المناعة

ناشدت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، المواطنين بعدم سحب كميات كبيرة من الأدوية الخاصة بالمناعة دون الاحتياج إليها، وذلك لضمان وصولها لجميع المرضى.

جاء ذلك خلال اجتماع عقدته وزيرة الصحة والسكان، اليوم الأربعاء، بحضور، الدكتور أحمد السبكي، مساعد وزيرة الصحة لشئون الرقابة والمتابعة، وعدد من الشخصيات.

وقالت الوزيرة، إنه يتم تكثيف حملات المرور، التي كانت قد وجهت بها للمرور على جميع الصدليات، للتأكد من توافر الأدوية والمستلزمات الطبية، لضمان عدم تخزينها دون الحاجة لها.

كما طالبت ممثلي عدد من شركات الأدوية بزيادة القدرة الإنتاجية للأدوية خاصة أدوية المناعة، وزيادة ضخها بالصيدليات، لتلبية احتياجات المواطنين، في ظل مواجهة فيروس كورونا المستجد (كوفيد – 19).