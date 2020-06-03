تأييد حبس أحمد الفيشاوي عامًا..ومحاميته ترد

03 يونيو 2020 - 06:19 م

أيدت محكمة جنح الدقي، اليوم الأربعاء، الحكم الصادر بحق الفنان أحمد الفيشاوي، بالحبس لمدة سنة في جنحة الامتناع عن تنفيذ أحكام سداد نفقة ابنته لينا.

وقالت محامية أحمد الفيشاوى، إنها وموكلها لم يحضرا الجلسة الأولى، وبالتالي لم يقدما المستندات والأوراق اللازمة، لإثبات صحة الموقف القانوني لموكلها.

وذكرت المحامية أن إقامة لينا مع والدتها فى إنجلترا غير قانونية، وأن أحمد الفيشاوى محروم من ابنته منذ 5 سنوات، ولا يستطيع رؤيتها، فضلًا عن معاناته نتيجة تحريض لينا عليه.

كانت محكمة جنح الدقى برئاسة المستشار حسام الدين البدوى، قضت بمعاقبة الفنان أحمد الفيشاوى، بالحبس لمدة سنة واحدة، وذلك فى جنحة امتناعه عن تنفيذ أحكام نفقات وأجور، ابنته لينا.