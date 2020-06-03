  • الأربعاء 03 يونيو 2020
  • بتوقيت مصر06:31 م
Advertisements
Advertisements
بحث متقدم
زوجة أحمد الفيشاوي

تأييد حبس أحمد الفيشاوي عامًا..ومحاميته ترد

كورونا

شفاء نصف المصابين بـ"كورونا" في العالم

علا الفارس

سر التغريدة الصادمة التي حذفتها مذيعة الجزيرة

صورة

حادث مأساوي.. تقتل طفليها ووالدتها وتنتحر بإطلاق النار على نفسها

الدكتورة هالة زايد

المحافظات الأقل والأكثر إصابة بكوورنا فى مصر

حسام عاشور يكشف حقيقة هروب "معلول"

الأهلي يصدم حسام عاشور بقرارات جديدة

رجاء الجداوي

ابنة رجاء الجداوي ترد على أنباء وفاة والدتها: ادعو لها

الخطيب ومرتضى

شوبير: مجلس الأمن سيفشل في الصلح بين الخطيب ومرتضى

بالفيديو.. روجينا تفقد وعيها بسبب هانى رمزى

بعد حياة الفهد.. "روجينا" ترد على أزمة الإساءة للكويت

وزيرة الصحة

الصحة تشرح طريقة وشروط العزل المنزلي لمصابي"كورونا"

تأييد حبس أحمد الفيشاوي عامًا..ومحاميته ترد

قضايا وحوادث

زوجة أحمد الفيشاوي
زوجة أحمد الفيشاوي
Advertisements

محمد فضل- متابعات

أخبار متعلقة
#

بالحب أحمد الفيشاوي وزوجته يواجهان كورونا

#

شاهد .. أحمد الفيشاوي يلطم على الهواء .. والسبب غير متوقع

#

حبس أحمد الفيشاوي بسبب ابنته

#

هكذا علقت والدة لينا الفيشاوي على صورتها العارية

حبس

أحمد الفيشاوي

الدقى

تأييد

نفقة

أيدت محكمة جنح الدقي، اليوم الأربعاء، الحكم الصادر بحق الفنان أحمد الفيشاوي،  بالحبس لمدة سنة في جنحة الامتناع عن تنفيذ أحكام سداد نفقة ابنته لينا.

وقالت محامية أحمد الفيشاوى، إنها وموكلها لم يحضرا الجلسة الأولى، وبالتالي لم يقدما المستندات والأوراق اللازمة، لإثبات صحة الموقف القانوني لموكلها.

وذكرت المحامية أن إقامة لينا مع والدتها فى إنجلترا غير قانونية، وأن أحمد الفيشاوى محروم من ابنته منذ 5 سنوات، ولا يستطيع رؤيتها، فضلًا عن معاناته نتيجة تحريض لينا عليه.

كانت محكمة جنح الدقى برئاسة المستشار حسام الدين البدوى، قضت بمعاقبة الفنان أحمد الفيشاوى، بالحبس لمدة سنة واحدة، وذلك فى جنحة امتناعه عن تنفيذ أحكام نفقات وأجور، ابنته لينا.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

الأرزاق على الله

محمود سلطان

الثانوية العامة.. لا تنتظروا "جهيزة"

فراج إسماعيل

كورونا.. إحسان وغدر و(عين بعين)

د. هشام الحمامي

الإخراج السينمائي في القرآن

ياسر أنور

بلاغة التلميح في حديث : " ثلاث من كن فيه..."

د. عبد الآخر حماد

دفاعاً عن تجديد الخطاب الديني الإسلامي

حسن اسميك
شارك معنا
Advertisements

اخترنا لك

» توجيه عاجل من وزيرة الصحة بشأن توفير أدوية تعالج كورونا
» قتل ضابط أمريكي في بث مباشر على "فيسبوك"
» امرأة تتصدى لمحاولة السطو على محل مجوهرات بكاليفورنيا
» الشرقية تكرم مسن 83 عامًا لحصوله على الماجيستير
» روسيا.. إعلان حالة الطوارئ في هذا الإقليم
» بالفيديو.. انفجار دراجة نارية بسبب المواد المطهرة
» قطر: حالتي وفاة و1900 مصاب جديد آخر 24 ساعة
» موعد جديد لتصفيات آسيا المؤهلة لكأس العالم 2022
» سجن 37 عاما بالخطأ.. مرشح لفوزه بهذا اللقب
» ابنة رجاء الجداوي تكشف تطورات جديدة عن صحتها
» رغم تزايد إصابات كورونا.. إسرائيل تقرر فتح المدارس

استطلاع رأي

هل تنجح الوساطة الأمريكية في حل أزمة سد النهضة؟

  • مغرب

    07:00 م

  • فجر

    03:16

  • شروق

    04:56

  • ظهر

    11:58

  • عصر

    15:37

  • مغرب

    19:00

  • عشاء

    20:30

من الى
الدكتور أحمد جمال مدير معهد أورام المنيا
كوارث الأجهزة الكهربائية
عزيزة
ارشيفية