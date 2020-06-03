شفاء نصف المصابين بـ"كورونا" في العالم

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تعافى نصف المصابين بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" حول العالم، تزامنا مع تأكيدات دولية بأن مصابي الفيروس في اليمن يفارقون الحياة سريعا.

وبحسب آخر إحصائية صادرة الأربعاء، عن موقع "وورلدميتر" المعني برصد ضحايا الوباء حول العالم، فقد تجاوز عدد المتعافين من الإصابة بالفيروس حاجر الـثلاثة ملايين شخص، موضحا أن المتعافين وصلوا إلى 3 ملايين و6 آلاف و728 متعافيا.

وأشارت الإحصائيات ذاتها إلى أن إجمالي عدد المصابين بالفيروس وصل إلى 6 ملايين و473 ألفا و690 مصابا، فيما بلغ إجمالي الوفيات 381 ألفا و709 حالات.

ولا زالت الولايات المتحدة متصدرة قائمة الإصابات والوفيات على مستوى العالم بمليون و880 ألفا و957 إصابة، و108 آلاف و59 وفاة.

وفي المرتبة الثانية من حيث الإصابات تأتي البرازيل بـ556,668 إصابة، ثم روسيا بـ423,741، وإسبانيا بـ287,012، وبريطانيا بـ277,985، وإيطاليا بـ233,515، والهند بـ207,191، وفرنسا بـ189,220.

وفي المرتبة الثانية من حيث الوفيات تأتي بريطانيا بـ39,369، تليها إيطاليا بـ33,530، والبرازيل بـ31,278، وفرنسا بـ28,940، وإسبانيا بـ27,127، والمكسيك بـ10,167 .


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