» قتل ضابط أمريكي في بث مباشر على "فيسبوك"

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أمريكا

لصوص

تظاهرات

مقتل

ضابط شرطة

أفادت وسائل إعلام أمريكية، بأن نقيب شرطة متقاعد قتل على يد لصوص، قرب متجر رهونات في مدينة سانت لويس في ولاية ميزوري الأمريكية، وقاموا ببث مقتله مباشرة على موقع "فيسبوك .

وقُتل النقيب ديفيد دورن، البالغ من العمر 77 عاما برصاصة في منطقة الجذع أمام المتجر الذي يقدم خدمة الرهن وبيع المجوهرات

وقالت زوجة الضحية إن زوجها "كان صديقا لصاحب محل الرهن ويعمل لديه"، مضيفة أنه "كان يظهر في المحل عندما تدق أجهزة إنذار السرقة للتحقق .

جدير بالذكر أن موقع "فيسبوك" حذف فيديو البث المباشر للجريمة، إلا أن العديد من المغردين تمكنوا من توثيقه ونشره على "تويتر .

وصرح المتحدث باسم "فيسبوك"، أنجي ستون، إن "الموقع يحاول تعقب المعلومات المتعلقة بالبث، فيما أعرب من شاهدوا الفيديو عن صدمتهم بشأنه  .


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