  • الأربعاء 03 يونيو 2020
  • بتوقيت مصر06:32 م
Advertisements
Advertisements
بحث متقدم
زوجة أحمد الفيشاوي

تأييد حبس أحمد الفيشاوي عامًا..ومحاميته ترد

كورونا

شفاء نصف المصابين بـ"كورونا" في العالم

علا الفارس

سر التغريدة الصادمة التي حذفتها مذيعة الجزيرة

صورة

حادث مأساوي.. تقتل طفليها ووالدتها وتنتحر بإطلاق النار على نفسها

الدكتورة هالة زايد

المحافظات الأقل والأكثر إصابة بكوورنا فى مصر

حسام عاشور يكشف حقيقة هروب "معلول"

الأهلي يصدم حسام عاشور بقرارات جديدة

رجاء الجداوي

ابنة رجاء الجداوي ترد على أنباء وفاة والدتها: ادعو لها

الخطيب ومرتضى

شوبير: مجلس الأمن سيفشل في الصلح بين الخطيب ومرتضى

بالفيديو.. روجينا تفقد وعيها بسبب هانى رمزى

بعد حياة الفهد.. "روجينا" ترد على أزمة الإساءة للكويت

وزيرة الصحة

الصحة تشرح طريقة وشروط العزل المنزلي لمصابي"كورونا"

الرئيس يتلقى اتصالًا هاتفي من نظيره التشيكي

الحياة السياسية

السيسي
السيسي
Advertisements

أحمد سالم

أخبار متعلقة
#

السيسي يتلقى اتصالًا هامًا من جنوب إفريقيا بشأن كورونا

#

نشأت الديهي: تنمية إثيوبيا لن تكون على حساب المصريين

#

كتائب "حزب الله" العراقي تهدد بطرد برهم صالح من بغداد

#

تفاصيل مكالمة السيسي ورئيس المجلس الأوروبي

السيسي

الرئيس التشيكى

اتصالًا هاتفي

تلقى الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الأربعاء، اتصالاً هاتفياً من السيد ميلوش زيمان، رئيس جمهورية التشيك.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الرئيس التشيكي أشاد بالعلاقات التاريخية والوثيقة التي تربط بين البلدين والشعبين الصديقين، خاصةً على المستوى الأمني والاقتصادي والثقافي.

وأكد رئيس التشيك، حرص بلاده ودول تجمع “فيشجراد” على استمرار العمل على تطوير علاقاتهم مع مصر ودفعها إلى آفاق أرحب، وموجهاً الدعوة إلى الرئيس لزيارة التشيك فور انحسار جائحة كورونا.

من جانبه؛ أعرب رئيس الجمهورية، عن اعتزاز مصر بعلاقاتها المتميزة بالتشيك، وما تشهده من تطورات إيجابية خلال السنوات الأخيرة، مؤكداً التطلع لاستمرار التنسيق مع الرئيس التشيكي لدفع التعاون المشترك بين الجانبين والتشاور إزاء مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك، فضلاً عن تطوير علاقات الصداقة والتعاون بين مصر ودول تجمع “فيشجراد”.

كما تناول الاتصال التباحث حول سبل تنسيق الجهود المشتركة وتبادل الخبرات بين البلدين بشأن مكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد، وكذا احتواء تداعياته الصحية والاقتصادية والاجتماعية.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

الأرزاق على الله

محمود سلطان

الثانوية العامة.. لا تنتظروا "جهيزة"

فراج إسماعيل

كورونا.. إحسان وغدر و(عين بعين)

د. هشام الحمامي

الإخراج السينمائي في القرآن

ياسر أنور

بلاغة التلميح في حديث : " ثلاث من كن فيه..."

د. عبد الآخر حماد

دفاعاً عن تجديد الخطاب الديني الإسلامي

حسن اسميك
شارك معنا
Advertisements

اخترنا لك

» توجيه عاجل من وزيرة الصحة بشأن توفير أدوية تعالج كورونا
» قتل ضابط أمريكي في بث مباشر على "فيسبوك"
» امرأة تتصدى لمحاولة السطو على محل مجوهرات بكاليفورنيا
» الشرقية تكرم مسن 83 عامًا لحصوله على الماجيستير
» روسيا.. إعلان حالة الطوارئ في هذا الإقليم
» بالفيديو.. انفجار دراجة نارية بسبب المواد المطهرة
» قطر: حالتي وفاة و1900 مصاب جديد آخر 24 ساعة
» موعد جديد لتصفيات آسيا المؤهلة لكأس العالم 2022
» سجن 37 عاما بالخطأ.. مرشح لفوزه بهذا اللقب
» ابنة رجاء الجداوي تكشف تطورات جديدة عن صحتها
» رغم تزايد إصابات كورونا.. إسرائيل تقرر فتح المدارس

استطلاع رأي

هل تنجح الوساطة الأمريكية في حل أزمة سد النهضة؟

  • مغرب

    07:00 م

  • فجر

    03:16

  • شروق

    04:56

  • ظهر

    11:58

  • عصر

    15:37

  • مغرب

    19:00

  • عشاء

    20:30

من الى
الدكتور أحمد جمال مدير معهد أورام المنيا
كوارث الأجهزة الكهربائية
عزيزة
ارشيفية