سر التغريدة الصادمة التي حذفتها مذيعة الجزيرة

03 يونيو 2020 - 05:22 م

اضطرت الإعلامية الأردنية علا الفارس المذيعة في قناة "الجزيرة" القطرية، إلى حذف تغريدة وصفها متابعوها بالصادمة، والتي عبرت فيها عن سعادتها بتصرف رجل أمريكي من أصل فلسطيني، ارتبط اسمه بمقتل جورج فلويد على يد رجال الشرطة، وهي الواقعة التي ما زالت أمريكا تعاني من الاحتجاجات وعمليات التخريب بسببها منذ أيام.

وكتبت علا الفارس في تغريدة عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" :"بعض الدول دفعت ملايين الدولارات وفوقها فلسطين هدية لترامب كي يحفظ لها عروش من فيها، وعلى حين غرة ابن الخليل الأبية زلزل عرش ترامب بـ 20 دولارا ومزورة كمان".

وتشير الفارس في تغريدتها، إلى الأمريكي محمود أبو ميالة، الذي رفض موظف يعمل في متجر مملوك له، أخذ عملة ورقية من فئة 20 دولارا بحجة أنها مزورة، وقام بإبلاغ الشرطة التي تورط أحد رجالها عند حضورهم بمقتل فلويد خنقاً خلال عملية توقيفه.

القصة تعود إلى قيام "فلويد" بشراء بضاعة من محل بقالة وأعطى للمحاسب 20 دولارا، لكن هذا الأخير تشكك في العملة، وادعى أنها مزورة.

واتصل المحاسب بالشرطة التي حضرت سريعا إلى المكان، ثم بدأت الأحداث التي أظهرتها العديد من الفيديوهات المتداولة على مواقع التواصل الاجتماعي.

وكانت المفاجأة أن العملة لم تكن مزورة وكانت سليمة، والمفاجأة الأكبر أن صاحب محل البقالة هو عربي مسلم فلسطيني الجنسية يدعى محمود أبو ميالة.

وبحسب شبكة "فوكس الأميركية"، صرح "أبو ميالة" باستعداده للتكفل بمراسم دفن جورج فلويد.

أما عن المتجر فهو يعود لأشقاء فلسطينيين بمدينة منيابوليس بولاية منيسوتا الأمريكية، وهاجر والدهم عام 1978 من القدس ليؤسس هذا المتجر.

وقال "أبو ميالة"، إنه يعتقد أن العملة لم تكن مزورة، خاصة وأن "فلويد" اعتاد الشراء من متجره، ولو كان معه نقود مزورة لما قصد متجره.

وعبر عن غضبه من تعامل أفراد الشرطة مع فلويد وعدم تدخل أي أحد منهم لمنع زميلهم من قتله، خاصة وأنه كان يتوسل لإبقائه على قيد الحياة.