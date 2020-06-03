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فوضى الاحتجاجات

امرأة تتصدى لمحاولة السطو على محل مجوهرات بكاليفورنيا

عرب وعالم

أرشيفية
أرشيفية
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فتحي مجدي

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تصدت امرأة لمحاولة مجموعة من اللصوص اقتحام متجر مجوهرات في ولاية كاليفورنيا وسرقته، في إطار أعمال النهب التي تشهدها الاحتجاجات على مقتل المواطن الأمريكي الأسود جورج فلويد .

وذكرت قناة (ABC 7) ، أن المرأة وتدعى "أوليفيا" وقفت أمام محل مجوهرات "بوبار" في "سانتا مونيكا" لمدة ساعتين يوم الأحد، للمساعدة في إبعاد المخالفين للقانون عن المتجر، الذي تحطم زجاجه .

وقالت امرأة قامت بتصويرها "أوليفيا" وهي تقف خارج المتجر: "لم يتمكن الضباط حتى من إيقافهم. لكنها منعتهم بمفردهم من الذهاب إلى متجر المجوهرات هذا. أمرأة شجاعة. شكرًا جزيلاً على بطولتك ".

وقال بيل بوبار، صاحب العمل البالغ من العمر 75 عامًا، إن حشدًا منظمًا حاول اقتحامه، واصفًا إياهم بأنهم "في الأساس غوغاء خارج نطاق السيطرة، كانوا يقودون سيارة في منتصف الشارع وقفزوا منها ".

وأشار إلى أن الفوضويين لم يتمكنوا يتمكنوا من اختراق البوابة، وبعد ذلك، لم يستهدف أي لصوص آخرين المتجر، بفضل شخص غريب قام بحمايته .

وأضاف بوبار: "بعد أن غادروا، جاءت شابة لم أعرفها، وقفت مع دراجتها أمام الباب وبقيت ساعتين، بينما استمر الضجيج، وأعتقد حرفيا أنهم تركوها بمفردها لأنها كانت تقف أمام الباب. لقد كانت البطل حقًا ".

ووفقًا للتقرير، فإن العديد من الشركات في "سانتا مونيكا" بكاليفورنيا تعرضت للتلف أو التدمير خلال عطلة نهاية الأسبوع، خلال احتجاجات على وفاة جورج فلويد على يد شرطي أبيض في مدينا مينابوليس .

من هنا.. 

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