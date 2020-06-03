» بالفيديو.. انفجار دراجة نارية بسبب المواد المطهرة

على الرغم من التحذيرات المتزايدة من خطر استخدام المواد المطهرة لقائدي السيارات والدراجات النارية، تفاديًا لاشتعال النار فيها، إلا أن البعض لا يأخذها على محمل الجد .

في الهند حيث تنتشر الدراجات النارية، كوسيلة للتنقل، اشتعلت النار في إحداها، وذلك عندما كان يتم رشها بمطهر عند نقطة تفتيش في مجمع "آرفيند ميل" في منطقة "نارودا" بمدينة "أحمد آباد" في ولاية جوجارات وسط البلاد .

ويظهر مقطع فيديو، قائد الدراجة النارية في نقطة مرور، حيث يتم تطهير المركبات في إطار الجهود الرامية لمنع تفشي فيروس كورونا، إلا أنه وبعد ثوانٍ فقط من رش الجزء الخلفي من الدراجة، انفجرت بالكامل، وأصبحت كرة من اللهب البرتقالي اللامع .

وقالت صحيفة "ديلي ستار" إن الحادث وقع في 26 مايو، ولم يصب أحد بأعجوبة .





وفور اشتعال النار في الدراجة، سارع قائدها إلى القفز والهروب بعيدًا عنها، وهو يحاول إطفاء النار التي أمسكت بملابسه، وسارع العمال إلى سحب علبة المطهر بعيدًا عن الحريق .

وبينما قام عامل آخر بسحب الدراجة في محاولة للسيطرة على النيران، حيث شوهد أحد العمال وهو يجري لاستخدام طفاية حريق ويحاول رشها على النار، غير قادر على تشغيلها، ليمسك بزجاجة من الماء ويصبها على النار في محاولة لإخمادها .

ووفقًا للأرقام الرسمية، سجلت الهند حتى الآن إصابة 173 ألف شخص بفيروس كورونا، بينما توفي 5500 شخص .