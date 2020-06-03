  • الأربعاء 03 يونيو 2020
  • بتوقيت مصر05:09 م
Advertisements
Advertisements
بحث متقدم
صورة

حادث مأساوي.. تقتل طفليها ووالدتها وتنتحر بإطلاق النار على نفسها

الدكتورة هالة زايد

المحافظات الأقل والأكثر إصابة بكوورنا فى مصر

حسام عاشور يكشف حقيقة هروب "معلول"

الأهلي يصدم حسام عاشور بقرارات جديدة

رجاء الجداوي

ابنة رجاء الجداوي ترد على أنباء وفاة والدتها: ادعو لها

الخطيب ومرتضى

شوبير: مجلس الأمن سيفشل في الصلح بين الخطيب ومرتضى

بالفيديو.. روجينا تفقد وعيها بسبب هانى رمزى

بعد حياة الفهد.. "روجينا" ترد على أزمة الإساءة للكويت

وزيرة الصحة

الصحة تشرح طريقة وشروط العزل المنزلي لمصابي"كورونا"

السعودية- كورونا

السعودية تسجل رقمًا قياسيًا في إصابات كورونا اليوم

تطورات جديدة.. أشرف زكي: ادعوا لرجاء الجداوي

تطورات جديدة.. أشرف زكي: ادعوا لرجاء الجداوي

العراق

أول دولة عربية تعلن إلغاء دوري كرة القدم

الأهلي يفعل غرامة حسام عاشور وأجاي من راتب يونيو

الرياضة

حسام عاشور
حسام عاشور
Advertisements

أحمد سالم

أخبار متعلقة
#

الأهلي يصدم حسام عاشور بقرارات جديدة

#

الأهلي يعاقب حسام عاشور بسبب تركي آل الشيخ

#

قناة الزمالك تحسم انتقال حسام عاشور إلى الأبيض

#

حسام عاشور يطلق تصريحات محرجة لإدارة الأهلي

قرر مسئولو النادى الأهلى تفعيل الغرامات التى تم توقيعها ضد ثنائى الفريق حسام عاشور والنيجيرى جونيور أجاى من راتب شهر يونيو، الذى سيتم صرفه أواخر الشهر الجارى، بعدما قام لاعبو الفريق بصرف راتب شهر مايو منذ أيام، قبل أن يصدر سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالفريق قراراً بتغريم حسام عاشور وجونيور أجاي.

وأعلن الأهلى مؤخراً تغريم النيجيرى جونيور أجاى بعد تسجيله حلقة تليفزيونية مع إحدى القنوات الفضائية دون الحصول على إذن مسبق، وعاقب سيد عبد الحفيظ أجاى بالغرامة بعد مخالفته لوائح النادى المتعارف عليها فى هذا الشأن، خاصة أن الأحمر أصدر قرارا بمنع لاعبيه من الظهور التليفزيونى والتصريح لوسائل الإعلام.

وقرر سيد عبد الحفيظ أيضاً توقيع غرامة مالية على حسام عاشور لمخالفته لوائح النادى بالظهور فى وسائل الإعلام دون الحصول على موافقة مدير الكرة، كما قرر رفع ما جاء من تصريحات على لسان اللاعب بشأن النادى إلى لجنة التخطيط للكرة لاتخاذ ما تراه.

يذكر أن مدير الكرة قرر قبل أسبوعين منع اللاعبين من التحدث فى كافة وسائل الإعلام المختلفة بعدما منحهم فرصة كافية للظهور الإعلامى خلال فترة توقف النشاط الحالية

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

الأرزاق على الله

محمود سلطان

الثانوية العامة.. لا تنتظروا "جهيزة"

فراج إسماعيل

كورونا.. إحسان وغدر و(عين بعين)

د. هشام الحمامي

الإخراج السينمائي في القرآن

ياسر أنور

بلاغة التلميح في حديث : " ثلاث من كن فيه..."

د. عبد الآخر حماد

دفاعاً عن تجديد الخطاب الديني الإسلامي

حسن اسميك
شارك معنا
Advertisements

اخترنا لك

» بالفيديو.. انفجار دراجة نارية بسبب المواد المطهرة
» قطر: حالتي وفاة و1900 مصاب جديد آخر 24 ساعة
» موعد جديد لتصفيات آسيا المؤهلة لكأس العالم 2022
» سجن 37 عاما بالخطأ.. مرشح لفوزه بهذا اللقب
» ابنة رجاء الجداوي تكشف تطورات جديدة عن صحتها
» رغم تزايد إصابات كورونا.. إسرائيل تقرر فتح المدارس
» أول تعليق من خامنئي على المظاهرات الأمريكية
» سرقة ..نهب ..ومشاهد كوميدية في مظاهرات أمريكا
» تطورات الحالة الصحية لـ المدير الفنى لـ"الجبلاية"
» مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة
» 3 رحلات استثنائية لإجلاء المصريين العالقين في بيروت

استطلاع رأي

هل تنجح الوساطة الأمريكية في حل أزمة سد النهضة؟

  • مغرب

    07:00 م

  • فجر

    03:16

  • شروق

    04:56

  • ظهر

    11:58

  • عصر

    15:37

  • مغرب

    19:00

  • عشاء

    20:30

من الى
الدكتور أحمد جمال مدير معهد أورام المنيا
كوارث الأجهزة الكهربائية
عزيزة
ارشيفية