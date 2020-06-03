  • الأربعاء 03 يونيو 2020
  • بتوقيت مصر05:09 م
Advertisements
Advertisements
بحث متقدم
صورة

حادث مأساوي.. تقتل طفليها ووالدتها وتنتحر بإطلاق النار على نفسها

الدكتورة هالة زايد

المحافظات الأقل والأكثر إصابة بكوورنا فى مصر

حسام عاشور يكشف حقيقة هروب "معلول"

الأهلي يصدم حسام عاشور بقرارات جديدة

رجاء الجداوي

ابنة رجاء الجداوي ترد على أنباء وفاة والدتها: ادعو لها

الخطيب ومرتضى

شوبير: مجلس الأمن سيفشل في الصلح بين الخطيب ومرتضى

بالفيديو.. روجينا تفقد وعيها بسبب هانى رمزى

بعد حياة الفهد.. "روجينا" ترد على أزمة الإساءة للكويت

وزيرة الصحة

الصحة تشرح طريقة وشروط العزل المنزلي لمصابي"كورونا"

السعودية- كورونا

السعودية تسجل رقمًا قياسيًا في إصابات كورونا اليوم

تطورات جديدة.. أشرف زكي: ادعوا لرجاء الجداوي

تطورات جديدة.. أشرف زكي: ادعوا لرجاء الجداوي

العراق

أول دولة عربية تعلن إلغاء دوري كرة القدم

المحافظات الأقل والأكثر إصابة بكوورنا فى مصر

آخر الأخبار

الدكتورة هالة زايد
الدكتورة هالة زايد
Advertisements

الطيب حسين

أخبار متعلقة
#

الصحة العالمية: جميع وفيات كورونا في مصر أصحاب أمراض مزمنة

#

بالأرقام.. أسعار الذهب تشهد استقرارًا في ختام الأسبوع

كشفت وزيرة الصحة، الدكتورة هالة زايد، اليوم الأربعاء، عن المحافظات الأقل إصابة بفيروس كورونا، وفقا لإجراءات التقصي التي تقوم بها الوزارة.

وأشارت الوزيرة خلال الاجتماع الأسبوعي لمجلس الوزراء أن المحافظات الساحلية، ومنها "محافظات مطروح، وجنوب سيناء، والبحر الأحمر، والوادي الجديد"، سجلت أقل عدد من الإصابات.

وتابعت: "فيما سجلت محافظات القاهرة الكبرى، معدلات إصابة أكبر من باقي المحافظات، وهو ما دعا إلى اتخاذ العديد من الإجراءات لزيادة عدد المستشفيات داخل تلك المحافظات الأكثر إصابة، بما يسهم في تقليل الاختناقات وتخفيف الضغط على مستشفيات العزل الموجودة بها".

وكانت مصر قد سجلت، أمس الثلاثاء، 1152 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، نزولا من 1399 حالة يوم الاثنين، كما سجلت 47 حالة وفاة، ارتفاعا من 46 حالة أمس.



تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

الأرزاق على الله

محمود سلطان

الثانوية العامة.. لا تنتظروا "جهيزة"

فراج إسماعيل

كورونا.. إحسان وغدر و(عين بعين)

د. هشام الحمامي

الإخراج السينمائي في القرآن

ياسر أنور

بلاغة التلميح في حديث : " ثلاث من كن فيه..."

د. عبد الآخر حماد

دفاعاً عن تجديد الخطاب الديني الإسلامي

حسن اسميك
شارك معنا
Advertisements

اخترنا لك

» بالفيديو.. انفجار دراجة نارية بسبب المواد المطهرة
» قطر: حالتي وفاة و1900 مصاب جديد آخر 24 ساعة
» موعد جديد لتصفيات آسيا المؤهلة لكأس العالم 2022
» سجن 37 عاما بالخطأ.. مرشح لفوزه بهذا اللقب
» ابنة رجاء الجداوي تكشف تطورات جديدة عن صحتها
» رغم تزايد إصابات كورونا.. إسرائيل تقرر فتح المدارس
» أول تعليق من خامنئي على المظاهرات الأمريكية
» سرقة ..نهب ..ومشاهد كوميدية في مظاهرات أمريكا
» تطورات الحالة الصحية لـ المدير الفنى لـ"الجبلاية"
» مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة
» 3 رحلات استثنائية لإجلاء المصريين العالقين في بيروت

استطلاع رأي

هل تنجح الوساطة الأمريكية في حل أزمة سد النهضة؟

  • مغرب

    07:00 م

  • فجر

    03:16

  • شروق

    04:56

  • ظهر

    11:58

  • عصر

    15:37

  • مغرب

    19:00

  • عشاء

    20:30

من الى
الدكتور أحمد جمال مدير معهد أورام المنيا
كوارث الأجهزة الكهربائية
عزيزة
ارشيفية