الأهلي يصدم حسام عاشور بقرارات جديدة

03 يونيو 2020 - 04:19 م

صدمت لجنة التخطيط لكرة القدم بالنادي الأهلي، اللاعب حسام عاشور، بتشديد العقوبات عليه، بعد قرار معاقبته لظهوره عبر مواقع التواصل الاجتماعي والحديث عن النادي بطريقة "غير لائقة".

واستقر سيد عبدالحفيظ علي زيادة الغرامة الموقعة علي حسام عاشور إلي 400 ألف جنيه نتيجة حديثة غير اللائق علي إدارة النادي والتصريحات دون أذن مسبق .

فيما يسود اتجاه كبير بتجميد حسام عاشور حتي نهاية مدة تعاقده بعد سحب العرض المقدم له بإقامة مهرجان اعتزال تكريما لما قدمه للنادي بسبب ما بدر منه في فيديو مصور بحق محمود الخطيب رئيس النادي وإدارة الأهلي.

كما رفضت لجنة التخطيط للكرة الضغوط التي مارسها البعض بهدف التراجع عن العقوبة التي وقعها سيد عبدالحفيظ مدير الكرة على النيجيري جونيور أجايي بخصم 10 آلاف دولار من مستحقاته لخرق الحظر الإعلامي المفروض علي الفريق دون الحصول على إذن مسبق.

وحاول البعض التوسط لتخفيف العقوبة خاصة أن الحوار التليفزيوني قد تم تسجيله قبل فترة لكن هذا الأمر قوبل بالرفض التام.