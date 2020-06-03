ابنة رجاء الجداوي ترد على أنباء وفاة والدتها: ادعو لها

03 يونيو 2020 - 04:10 م

ردد رواد مواقع التواصل الاجتماعي، أنباء عن وفاة الفنانة الكبيرة رجاء الجداوي، وذلك بعد تدهور حالتها الصحية ودخولها العناية المركزة، بعد معاناتها من ضيق التنفس نتيجة فيروس كورونا.

وخرجت أميرة مختار ابنة رجاء الجداوي، لتنفي هذه الشاعة، وتؤكد أن والدتها لم تفقد الوعي مرة أخرى بعد أن فقدته اليوم، مطالبة الجميع بالدعاء لها ولجميع المرضى.

وكتبت أميرة عبر حسابها على أحد مواقع التواصل الاجتماعي: "أمي في الرعاية المركزة صح بس لم تفقد الوعي للمرة الثانية .. ادعو ليها بالشفاء هي و كل مريض".

وكشف الدكتور سعيد السقعان، مدير الشئون الصحية بالإسماعيلية، عن تطورات الحالة الصحية للفنانة رجاء الجداوي بعد دخولها العناية المركزة بسبب إصابتها بـ فيروس كورونا.

وقال سعيد السقعان، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي شريف عامر في برنامج "يحدث في مصر" المذاع على قناة "إم بي سي مصر"، "إن الفنانة رجاء الجداوي تبث روحا جيدة جدا داخل مستشفى العزل".

وأضاف سعيد السقعان أنها تعرضت لبعض المضاعفات، ومنها ارتفاع درجة الحرارة، فاضطررنا نقلها إلى العناية المركزة، وتم وضعها على جهاز تنفسي لا تداخلي، وهي المرحلة قبل تركيب جهاز التنفس الصناعي الكامل.