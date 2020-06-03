شوبير: مجلس الأمن سيفشل في الصلح بين الخطيب ومرتضى

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محمود الخطيب

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رد الاعلامي أحمد شوبير، على سؤال أحد متابعيه عبر برنامجه الإذاعي، عبر أثير "أون سبورت"، حول إمكانية تدخله للصلح بين محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي، ومرتضى منصور رئيس نادي الزمالك.

وأكد "شوبير"، أن مجلس الامن التابع للأمم المتحدة ، سيفشل في عمل مصالحة بين محمود الخطيب ومرتضي منصور رئيس نادي الزمالك، قائلًا :" جوتيرش من مجلس الامن سيفشل في عمل مصالحة بينهما".

وكان مجلس الأمن اختار انطونيو جوتيرش رئيس وزراء البرتغال خلال الفترة من 1995 وحتي 2002، اختاره ليكون الامين العام للأمم المتحدة خلفا لـ بان كي مون عام 2016 .

وقرر النادي الأهلي مقاضاة نادي الزمالك، بسبب حقوق الملكية الفكرية، بسبب تعليق الأخير لافتة تصف الزمالك بنادي القرن، وهو اللقب الذي يطلق على النادي الأهلي.


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