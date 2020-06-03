بعد حياة الفهد.. "روجينا" ترد على أزمة الإساءة للكويت

03 يونيو 2020 - 03:46 م

بعد الأزمة التي حدثت بين النشطاء في مصر بسبب تصريحات الفنانة الكويتية حياة الفهد، عن العمالة والوافدة والمطالبة بإلقائهم في الصحراء وعدم علاجهم، ما لبس أن حدثت أزمة جديد على مواقع التواصل الاجتماعي، بطلتها الفنانة "روجينا" والتي نسب إليها النشطاء تصريحات تسيئ للكويت، وهو ما خرجت للرد عليه.

واستخدام مغرودن "إيفيهات" الفنانة في مسلسل "البرنس" الذي عرض في رمضان، ونسبوا لها تصريحات أثارت غضب النشطاء في الكويت على مواقع التواصل الاجتماعي.

وفي ردها على تلك التصريحات التي أحدثت جدلًا على "السوشيال ميديا"، قالت الفنان ?روجينا?، إن النجاح الكبير الذي حققته بشخصية فدوى في مسلسل "?البرنس?" مع النجم محمد رمضان والمخرج محمد سامي والذي تم عرضه في شهر رمضان، أسعدها كثيراً خاصة مع تدوال ايفيهات الشخصية وتحديداً "يا عمري" و"صاحب الفضل" على صفحات وسائل التواصل الإجتماعي.

وأشارت روجينا فى تصريح نقلها موقع "الفن" أنه رغم سعادتها بنجاح الشخصية إلا أنها استاءت في نفس الوقت من تداول صورها من المسلسل مع تصريحات لم تنطق بها ضد الشعب الكويتي الشقيق، موضحة أنها تبرأت من هذه المقاطع خاصةً أنها تكن كل الاحترام لدولة وشعب الكويت ولا يصح أن تسيء له.

وتابعت روجينا أن وسائل التواصل الإجتماعي مثلما لها مميزات لها عيوب أيضاً مثل اطلاق الشائعات، ولكنها تتعامل معها دائماً من نواحيها الإيجابية سواء بالتواصل مع متابعيها ومعرفة ردود الأفعال على أعمالها، مؤكدة أن دورها في "البرنس" والعمل اجمالاً حظي بتفاعل كبير من الجمهور في مختلف الدول العربية.

وكانت عدد من صفحات وسائل التواصل الإجتماعي قد تداولت تصريحات غير حقيقة منسوبة لروجينا من خلال صورة بمسلسل "البرنس" كتب عليها عن لسانها "الكويت للكويتيين يا حظي، مهو لولا المصريين كان زمانها للعراقيين يا عمري" وهو ما دفعها لنفي علاقتها بهذه التصريحات على حسابها على أحد مواقع التواصل الإجتماعي موضحةً الأمر للفن.

يذكر أن "البرنس" تأليف وإخراج محمد سامي وبطولة، محمد رمضان، نور اللبنانية، روجينا، أحمد زاهر، نجلاء بدر، دنيا عبد العزيز، عبد العزيز مخيون، ريم سامي، سلوى عثمان، محمد علاء، صفاء الطوخي، محمد حاتم، رحاب الجمل، محمد مهران، أحمد داش، احلام الجريتلي ومحمد جمعة.