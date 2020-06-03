تطورات جديدة.. أشرف زكي: ادعوا لرجاء الجداوي

03 يونيو 2020 - 02:47 م

طالب الدكتور أشرف زكي، نقيب الممثلين، من محبي وجمهور الفنانة رجاء الجداوي بالدعاء لها، مؤكدا أن حالة الفنانة القديرة مستقرة.

وفي تصريحات لوكالة أنباء الشرق الأوسط اليوم الأربعاء قال زكي: "الفنانة القديرة رجاء الجداوي حالتها مستقرة، ولا توجد أي تطورات في الحالة الصحية حتى الآن نتيجة إصابتها بفيروس كورونا المستجد، متمنيا الشفاء لها، مطالبا جمهورها بالدعاء لها.

وكانت أميرة مختار، نجلة الفنانة رجاء الجداوي، أكدت مساء أمس أن والدتها دخلت العناية المركزة.

كما كتبت ابنة الفنانة أيضا، عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك: "أمي في الرعاية المركزة صح بس لم تفقد الوعي".

وتابعت: "بقول اهوه للمرة الثانية ادعولها بالشفا هي وكل مريض".

وكان أطباء بمستشفى العزل بالإسماعيلية، قد كشفوا عن حالة الفنانة رجاء الجداوى، وأنها مازالت غير مستقرة، ولم تشهد أي تحسن منذ أمس الثلاثاء، بعد وضعها على جهاز التنفس الصناعي.