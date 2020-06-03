قريبا.. افتتاح معارض أثرية في شرم الشيخ والعاصمة الإدارية وقصر البارون

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متابعات- أمينة عبد العال

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العاصمة الإدارية

استعرض الدكتور مصطفى وزيري الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار خطة الافتتاحات الأثرية خلال الفترة الزمنية المقبلة وذلك خلال اجتماع مجلس إدارة المجلس الأعلى للآثار أمس برئاسة الدكتور خالد العناني وزير السياحة و الآثار.

وأكد وزيري في البيان الذي نشره المجلس الأعلى للآثار علي صفحته الرسمية، التزام المجلس بالانتهاء من مشروعات ترميم وتطوير هذه المناطق والمتاحف وجاهزيتها للافتتاح وفقا للجدول الزمني المحدد لها مسبقا.

وتضم هذه الافتتاحات متاحف كل من العاصمة الإدارية الجديدة وشرم الشيخ وكفر الشيخ والمركبات الملكية ببولاق والمتحف القومي للحضارة المصرية بالفسطاط ومطار القاهرة وقصر البارون  بحي مصر الجديدة.

وخلال الاجتماع وجه وزير السياحة والآثار بضرورة الالتزام بالجدول  الزمني المحدد للافتتاحات والاستعداد لمرحلة إعادة فتح المتاحف والمواقع الأثرية للزائرين وفقا لضوابط السلامة الصحية المعتمدة، لإقامة عنصر جذب فريد ومتميز للمقاصد السياحة الثقافية في مصر.


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