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سجن 37 عاما بالخطأ.. مرشح لفوزه بهذا اللقب

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سجن 37 عاما بالخطأ.. مرشح لفوزه بهذا اللقب
سجن 37 عاما بالخطأ.. مرشح لفوزه بهذا اللقب
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عبد القادر وحيد- متابعات

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السجن

مرشح

المواهب

وليامز

37 عاما بالخطأ

يقترب الأمريكي آرتشي وليامز الذي سجن بالخطأ لمدة 37 عاما، من الفوز بلقب  " أميركا غوت تالنت" للمواهب.

يأتي هذا بعد أن فاجأ بآدائه المبهر لجنة التحكيم في الموسم الجديد.

وكان وليامز قد اتهم باغتصاب وطعن امرأة تبلغ من العمر 30 سنة عام 1982، بالرغم من أن بصماته لم تجدها السلطات بموقع الحادث.

وحكمت السلطات عليه بالسجن مدى الحياة من دون إطلاق سراح مشروط ، بالرغم شهادة 3 أشخاص حينها بأن وليامز كان في منزله وقت وقوع الجريمة.

وقررت منظمة تدافع عن الأبرياء المسجونين، مراجعة قضية وليامز والدفاع عنه، لتنجح في تبرئته شهر مارس 2019، مع إسقاط جميع التهم عنه.

وكان وليامز في السنوات الـ 37 التي قضاها في السجن، قد تابع برنامج المواهب الأمريكي وطوّر صوته ليبهر لجنة الحكام بقصته ثم بأغنيته التي وقف لتحيته عليها الحكام.


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