مرتضى منصور: إحنا مش في محل كشرى

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الزمالك

مرتضى منصور

نادي القرن

هاجم المستشار مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك مجلس إدارة الأهلي بسبب البيان الذي أعلن فيه عن قراره بمقاضاة القلعة البيضاء لرفع لافتة نادي القرن.

وقال "منصور" خلال مداخلة عبر قناة "الزمالك اليوم": "هل يريدون أن يرفعوا دعوى قضائية على حقوق الملكية الفكرية؟ عيب يا رجل انتم كبار ولستم في محل كشري لأجل أن تقولوا علامة تجارية.. أنتم النادي الأهلي".

وأضاف: "لو تحدثنا بمبدأكم فإن وزير الطيران سيرفع دعوى ضد محمود شيكابالا لاعب الزمالك لان اسمه أباتشي ووزير النقل سيرفع دعوى على محمود الونش.. عيب اختشوا".

وكان الزمالك قد وضع العديد من اللافتات على أسوار النادي مكتوب عليها أنه نادي القرن الحقيقي.


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