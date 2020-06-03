» سرقة ..نهب ..ومشاهد كوميدية في مظاهرات أمريكا

03 يونيو 2020 - 12:58 م

شهدت الولايات المتحدة الأمريكية العديد من المظاهرات والاحتجاجات بعد مقتل المواطن الأمريكي من أصل أفريقي جورج فلويد، على يد رجل شرطة عنصري.

وتعتبر المظاهرات من الأولي في نوعها من أمريكا والتي تخللها عمليات سرقة ونهب وبعض المشاهد الكوميدية.

ويستعرض هذا الفيديو مجموعة من المشاهد التي لم يكن يتوقع ظهورها في المظاهرات، مثل مشاركة باتمان، والجوكر، وحرق فراش رجل مشرد في شوارع أمريكا، وقيام رجل آخر بضرب المتظاهرين بالسهام، وغير ذلك.