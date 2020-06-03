» تطورات الحالة الصحية لـ المدير الفنى لـ"الجبلاية"

03 يونيو 2020 - 12:27 م

كشفت سحر عبد الحق عضو اللجنة الخماسية المكلفة بإدارة الاتحاد المصري لكرة القدم، عن تطورات علاج محمود سعد المدير الفني للجبلاية من فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19).

وقالت "عبد الحق" خلال تصريحاتها لقناة "أون تايم سبورتس" مع الإعلامي أحمد شوبير: "محمود سعد بحالة جيدة وتواصلت معه اليوم".

وأضافت: "سيخرج من العزل غدًا ونتيجة التحليل كانت سلبية اليوم والمفترض أن يكون هناك عينة أخرى".

وكان اتحاد الكرة قد أعلن قبل أيام إيجابية التحاليل التي خضع لها سعد وإصابته بالفيروس المستجد.