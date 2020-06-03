  • الأربعاء 03 يونيو 2020
  • بتوقيت مصر01:40 م
Advertisements
Advertisements
بحث متقدم
شرطي أمريكي يقتل فتاة مصرية.. السبب صادم

شرطي أمريكي يقتل فتاة مصرية.. تفاصيل صادمة

حسام عاشور

"ميدو" ينصح "عاشور" بفعل هذا الأمر

«الكأس المقدسة» علاج جديد للقضاء على كورونا

الفنان محمد نور

حصيلة يوم.. الموت يفجع 4 فنانين

كورونا

الصحة العالمية تحذر من موجة مدمرة لفيروس كورونا

السيسي

قرار جديد للرئيس السيسي

مستشار بن زايد: مجلس الشيوخ الأمريكي تحيت سيطرة " الغوغاء"

بعد هزيمة كورونا.. مستشار بن زايد: هذا ما سيحدث للوافدين

أسامة هيكل وزير الدولة للإعلام

هيكل: فيروس "كورونا" لم يخرج عن السيطرة بعد

المستشفيات الخاصة: دخول الأطقم الطبية لـ"الحمام" يكلفنا هذا المبلغ

المستشفيات الخاصة: دخول الأطقم الطبية لـ"الحمام" يكلفنا هذا المبلغ

محمد رمضان وشقيقته

بعد التنمر .. شقيقة محمد رمضان: "الكلمة الحلوة صدقة"

تطورات الحالة الصحية لـ المدير الفنى لـ"الجبلاية"

الرياضة

المصريون تكشف مخطط "الهواري" في الجبلاية
المصريون تكشف مخطط "الهواري" في الجبلاية
Advertisements

محمد عبد الحارس

أخبار متعلقة
#

من داخل العناية المركزة.. تدهور الحالة الصحية لـ"رجاء الجداوي"

#

مصدر يكشف تطورات الحالة الصحية لـ ياسر جلال

#

آخر تطورات الحالة الصحية لـ نادية لطفي

#

تطورات الحالة الصحية لـ خالد النبوي بعد تعرضه لأزمة قلبية

كورونا

محمود سعد

الجبلايه

سحر عبد الحق

كشفت سحر عبد الحق عضو اللجنة الخماسية المكلفة بإدارة الاتحاد المصري لكرة القدم، عن تطورات علاج محمود سعد المدير الفني للجبلاية من فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19).

وقالت "عبد الحق" خلال تصريحاتها لقناة "أون تايم سبورتس" مع الإعلامي أحمد شوبير: "محمود سعد بحالة جيدة وتواصلت معه اليوم".

وأضافت: "سيخرج من العزل غدًا ونتيجة التحليل كانت سلبية اليوم والمفترض أن يكون هناك عينة أخرى".

وكان اتحاد الكرة قد أعلن قبل أيام إيجابية التحاليل التي خضع لها سعد وإصابته بالفيروس المستجد.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

الأرزاق على الله

محمود سلطان

الثانوية العامة.. لا تنتظروا "جهيزة"

فراج إسماعيل

كورونا.. إحسان وغدر و(عين بعين)

د. هشام الحمامي

الإخراج السينمائي في القرآن

ياسر أنور

بلاغة التلميح في حديث : " ثلاث من كن فيه..."

د. عبد الآخر حماد

دفاعاً عن تجديد الخطاب الديني الإسلامي

حسن اسميك
شارك معنا
Advertisements

اخترنا لك

» أول تعليق من خامنئي على المظاهرات الأمريكية
» سرقة ..نهب ..ومشاهد كوميدية في مظاهرات أمريكا
» تطورات الحالة الصحية لـ المدير الفنى لـ"الجبلاية"
» مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة
» 3 رحلات استثنائية لإجلاء المصريين العالقين في بيروت
» اجتماع مهم لـ "الوزراء" بعد قليل
» وفاة رجائي الميرغني.. المحارب والمدافع عن حرية الصحافة أمام قانون الاغتيال
» "فيس بوك" يكشف موقفه من منشورات ترامب التحريضية
» رجال الدين يوجهون انتقادات لاذعة لـ" ترامب" لحمله الإنجيل
» وصول رحلة استثنائية تقل 165من العائدين من الكويت
» نكتة مرتضى منصور عن قرار الأهلي تشعل فيس بوك

استطلاع رأي

هل تنجح الوساطة الأمريكية في حل أزمة سد النهضة؟

  • عصر

    03:37 م

  • فجر

    03:16

  • شروق

    04:56

  • ظهر

    11:58

  • عصر

    15:37

  • مغرب

    19:00

  • عشاء

    20:30

من الى
الدكتور أحمد جمال مدير معهد أورام المنيا
كوارث الأجهزة الكهربائية
عزيزة
ارشيفية