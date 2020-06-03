حصيلة يوم.. الموت يفجع 4 فنانين

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متابعات- أمينة عبد العال

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كارمن سليمان

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فجع 4 من الفنانين أمس في أقارب لهم وساد الحزن الوسط الفني حزنا عليهم، وانهالت عبارات التعازي.

وكانت البداية مع الفنان محمد نور الذي نشره علي صفحته الرسمية علي "إنستجرام" خبر رحيل والده ، حيث قال: "إنا لله وإنا إليه راجعون توفي أبويا الحاج نور الحفناوي أسألكم الدعاء وقراءة الفاتحة".

كما أعلن الفنان خالد منصور على صفحته علي موقع التواصل "فيس بوك" نبأ وفاة والده وكتب قائلا: "الحمد لله والصلاة والسلام علي رسول الله .. إن لله ما أخذ وله ما أعطي وكل شيء عنده بأجل مسمي، أبي في ذمة الله أرجو الدعاء له إنا إليه وإنا إليه راجعون".

بينما نشرت الفنانة كارمن سليمان صورة على صفحتها الرسمية علي إنستجرام لزوجة عمها وعلقت عليها قائلة: "إنا لله وإنا إليه راجعون.. البقاء لله في مرات عمي الحاجة وفاء ربنا يرحمها ويغفر لها ويسكنها فسيح جناته".

فيما كتب الفنان ضياء الميرغني علي صفحته الرسمية علي فيس بوك قائلا: "إنا لله وإنا إليه راجعون.. وداعا أخي الكبير رجاء الميرغني".  


 

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