اجتماع مهم لـ "الوزراء" بعد قليل

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متابعات- محمد إبراهيم

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وزراء

اجتماع

فيروس

مدبولى

كورنا

يترأس الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، بعد قليل، الاجتماع الأسبوعي لمجلس الوزراء عبر تقنية "الفيديو كونفرانس"، لمناقشة عدد من الملفات التي تعمل عليها الحكومة.

ومن المتوقع أن يناقش رئيس الوزراء خلال الاجتماع، تطورات فيروس كورونا المستجد، والإجراءات الخاصة بالمواجهة، وعدد من الملفات الأخرى المهمة.

وكان الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، قال إنّ الوزارة سترفع تصورها بمقترح عودة الصلوات بالمساجد للحكومة خلال الأسبوع الحالي.

ومن المنتظر أن تناقش الحكومة خلال الساعات المقبلة تطورات ملفات التعايش مع الفيروس، ومن بينها عودة النشاط الرياضي.


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