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كشف بترولي جديد بالصحراء الغربية
كشف بترولي جديد بالصحراء الغربية
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عبد القادر وحيد- متابعات

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اكتشاف بترولى جديد بالصحراء الغربية

البترول

طارق الملا

الصحراء الغربية

كف بترولي

السالمية

على عمق 14400 قدم ، أعلنت وزارة البترول، اليوم الأربعاء، عن كشف بترولي جديد بمنطقة أبوسنان بالصحراء الغربية..

وتحقق الكشف بعد حفر البئر السالمية - 5 ووضعها على خريطة الإنتاج بمعدل 4100 برميل زيت خام و18 مليون قدم مكعب غاز يوميا.

وكان المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية قد تلقى تقريرا عن طبيعة الكشف الجديد من الجيولوجى أشرف أبو زينة رئيس شركة برج العرب للبترول والتى تمثل الكيان المشترك القائم بالعمليات فى منطقة امتياز أبوسنان نيابة عن هيئة البترول وشركة كويت إنرجى مصر.

يذكر أن الشركة سبق لها تحقيق كشف بترولى كبير فى شهر ديسمبر 2019 فى البئر الاستكشافى ASH-2 والذى تم وضعه على الإنتاج بمعدل 7 آلاف برميل من الزيت الخام، و 10 مليون قدم مكعب غاز.


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