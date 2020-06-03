مرتضى منصور يفتح النار على مجلس "الخطيب"

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الزمالك

مرتضى منصور

الاهلى

الخطيب

تركي

وصف المستشار مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، قرارات مجلس إدارة الأهلي الأخيرة بـ "هزلية".

وأضاف "مرتضى" خلال تصريحاته عبر قناة "الزمالك": «أنا الأصل أنا القيم والمبادئ، ونفهم في الأصول، نشرت عزاء لعمرو مصطفى فهمي، ولم يواسيني أحد من مجلس الخطيب في وفاة شقيقتي».

وأشار: «كنت أتصور في البيان أن يكون اعتذار محمد سراج عن الإساءة لنادي الزمالك وتركي آل الشيخ، وليس عن الحديث بدون إذن».

وأضاف رئيس الزمالك: «أنتم تسببتم في الإساءة لناد كبير مثل الأهلي، ما هي مؤسسات الدولة التي تساندكم؟».

وواصل: «تحملتم فوق طاقة البشر، وماذا عن السباب لشيكابالا ومرتضى وتركي والبلطجة في المدرجات وعبر لجان إلكترونية».


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