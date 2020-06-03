ترامب عن المحتجين : رعاع وفشلة

03 يونيو 2020 - 10:31 ص

وصف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب المشاركين في الاحتجاجات التي اندلعت في معظم الولايات الأمريكية ، بسبب مقتل الأمريكي الأسود جورج فلويد، بأنهم رعاع وفشلة.

ودعا ترامب سلطات المدينة إلى إشراك قوات الحرس الوطني للتعامل مع الاضطرابات.

وأضاف في تغريدة نشرها أمس الثلاثاء: " نيويورك، استدعوا الحرس الوطني.. الرعاع والفشلة يمزقون المدينة لأجزاء. تصرفوا سريعا.. لا تكرروا نفس الخطأ المروع والقاتل الذي ارتكبتموه مع دور المسنين "خلال تفشي فيروس كورونا".

كما أشار في تدوينة أخرى: " نيويورك فرضت حظر التجوال في الساعة 11:00 مساء. ليس من المستغرب أنهم مزقوا المدينة لأجزاء. يجب فرضه في الساعة 7:00 مساء. استدعوا الحرس الوطني".

يأتي هذا عقب الاحتجاجات الغضب، التي اندلعت في معظم المدن الأمريكية، حتى وصلت إلى البيت الأبيض بسبب مقتل فلويد، ما دعا الحرس الخاص إلى إخفاء الرئيس الأمريكي في المخبأ السري للبيت الأبيض لفترة مؤقتة.