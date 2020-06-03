  • الأربعاء 03 يونيو 2020
  • بتوقيت مصر11:18 ص
Advertisements
Advertisements
بحث متقدم
المستشفيات الخاصة: دخول الأطقم الطبية لـ"الحمام" يكلفنا هذا المبلغ

المستشفيات الخاصة: دخول الأطقم الطبية لـ"الحمام" يكلفنا هذا المبلغ

محمد رمضان وشقيقته

بعد التنمر .. شقيقة محمد رمضان: "الكلمة الحلوة صدقة"

مرتضى منصور

مرتضى منصور يفتح النار على مجلس "الخطيب"

كشف بترولي جديد بالصحراء الغربية

كشف بترولي جديد بالصحراء الغربية

ارشيف

«آل الشيخ» يتبرع بـ «هدايا الأهلي» لـ «تحيا مصر»

ترامب عن المحتجين : رعاع وفشلة

ترامب عن المحتجين : رعاع وفشلة

الحاج إبراهيم يثير الفتنه في الجبلاية.. وأبوريدة غضبان من الوزير

مفاجأة صادمة دخل جدران "الجبلاية"

بعد كلمة الملك سلمان.. بشرى سارة للوافدين بالمملكة

داعية سعودي: اللهم أدم علينا رحمة الملك سلمان

المهدي المنتظر حضر مع الخميني من باريس

من داخل ضريحه.. المهدي المنتظر حضر مع الخميني من باريس

حسام عاشور

"آل الشيخ" يعد "عاشور" بتنفيذ مطالبه

«آل الشيخ» يتبرع بـ «هدايا الأهلي» لـ «تحيا مصر»

الرياضة

ارشيف
ارشيف
Advertisements

محمد عبد الحارس

أخبار متعلقة
#

تعليق ناري لـ"المستكاوي" على أزمة الأهلي و"آل الشيخ"

#

رسميًا.. الأهلي ينهي علاقته بـ"تركي آل الشيخ" بقرارات مفاجئة

#

الأهلي يعاقب حسام عاشور بسبب تركي آل الشيخ

#

رسالة جديدة من "آل الشيخ" لشعب مصر

الاهلى

الخطيب

تركي

سراج الدين

ال شيخ

أعلن المستشار تركي آل الشيخ، الرئيس الشرفي السابق للنادي الأهلي تبرعه بالأموال والهدايا التي من المفترض أن يتم استردادها من الأهلى الفترة المقبلة لصندوق تحيا مصر.

وكتب «آل الشيخ» عبر «فيس بوك» :"البوست الأخير في هذا الموضوع، محبتي وأي عربي لا حدود لها لمصر، مصر بلدي الثاني، التي لها ولقائدها الرئيس عبدالفتاح السيسي معزه خاصة في قلبي".

وأضاف :"كنت أتمنى أن اساهم في بناء مشروع مدينة رياضية وتفتتح في عهد هذا القائد الكبير؛ الذي وقف في وجه المخططات الشريرة على بلدنا مصر وعلى أمته بشجاعة وقوة ونظافة قلب وأيد.. ولكن حدث ما حدث".

وأكمل :"من هذا المنطلق قررت أنه بعد حصر الأموال والهدايا العينية المقدمة واسترجاعها بالكامل أن أساهم بكامل المبلغ إن سُمح لي من قبل الجهات ذات العلاقة في مصر الحبيبة في صندوق تحيا مصر لما لمصر ولقائدها الكبير من معزة وحب وتقدير".

وأتم تركي آل الشيخ منشوره قائلًا :"عاشت المملكة ومولاي الملك وسيدي ولي العهد وعاشت مصر وقائدها الرئيس عبدالفتاح السيسي، وكلنا أيد واحدة في المرة قبل الحلوة".

وكان النادي الأهلي قد أعلن مساء أمس الثلاثاء إلغاء القرار الصادر مسبقًا وإزالة اسم تركي آل الشيخ من القائمة الفخرية للنادي، مع مخاطبة وزارة الشباب والرياضة لإرجاع كامل هداياه التي قدمها للنادي.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

الأرزاق على الله

محمود سلطان

الثانوية العامة.. لا تنتظروا "جهيزة"

فراج إسماعيل

كورونا.. إحسان وغدر و(عين بعين)

د. هشام الحمامي

الإخراج السينمائي في القرآن

ياسر أنور

بلاغة التلميح في حديث : " ثلاث من كن فيه..."

د. عبد الآخر حماد

دفاعاً عن تجديد الخطاب الديني الإسلامي

حسن اسميك
شارك معنا
Advertisements

اخترنا لك

» وفاة رجائي الميرغني.. المحارب والمدافع عن حرية الصحافة أمام قانون الاغتيال
» "فيس بوك" يكشف موقفه من منشورات ترامب التحريضية
» رجال الدين يوجهون انتقادات لاذعة لـ" ترامب" لحمله الإنجيل
» وصول رحلة استثنائية تقل 165من العائدين من الكويت
» نكتة مرتضى منصور عن قرار الأهلي تشعل فيس بوك
» ناشط إماراتي يكشف مفاجأة غريبة عن قطر
» رسالة مفاجئة من عصام الحضري لنجم الأهلي بعد إصابته زوجته بـ كورونا
» الكشف عن الحالة الصحية لنجم الأهلي بعد إصابة كافة أسرته بـ كورونا
» 3 مجموعات تحرك الفوضى في الولايات المتحدة
» الصحة: 30 شخصا متعافيا بكورونا تبرعوا ببلازما الدم‎
» مصابو كورونا يفارقون الحياة سريعا بعدن اليمنية

استطلاع رأي

هل تنجح الوساطة الأمريكية في حل أزمة سد النهضة؟

  • ظهر

    11:58 ص

  • فجر

    03:16

  • شروق

    04:56

  • ظهر

    11:58

  • عصر

    15:37

  • مغرب

    19:00

  • عشاء

    20:30

من الى
الدكتور أحمد جمال مدير معهد أورام المنيا
كوارث الأجهزة الكهربائية
عزيزة
ارشيفية