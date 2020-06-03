«آل الشيخ» يتبرع بـ «هدايا الأهلي» لـ «تحيا مصر»

03 يونيو 2020 - 10:25 ص

أعلن المستشار تركي آل الشيخ، الرئيس الشرفي السابق للنادي الأهلي تبرعه بالأموال والهدايا التي من المفترض أن يتم استردادها من الأهلى الفترة المقبلة لصندوق تحيا مصر.

وكتب «آل الشيخ» عبر «فيس بوك» :"البوست الأخير في هذا الموضوع، محبتي وأي عربي لا حدود لها لمصر، مصر بلدي الثاني، التي لها ولقائدها الرئيس عبدالفتاح السيسي معزه خاصة في قلبي".

وأضاف :"كنت أتمنى أن اساهم في بناء مشروع مدينة رياضية وتفتتح في عهد هذا القائد الكبير؛ الذي وقف في وجه المخططات الشريرة على بلدنا مصر وعلى أمته بشجاعة وقوة ونظافة قلب وأيد.. ولكن حدث ما حدث".

وأكمل :"من هذا المنطلق قررت أنه بعد حصر الأموال والهدايا العينية المقدمة واسترجاعها بالكامل أن أساهم بكامل المبلغ إن سُمح لي من قبل الجهات ذات العلاقة في مصر الحبيبة في صندوق تحيا مصر لما لمصر ولقائدها الكبير من معزة وحب وتقدير".

وأتم تركي آل الشيخ منشوره قائلًا :"عاشت المملكة ومولاي الملك وسيدي ولي العهد وعاشت مصر وقائدها الرئيس عبدالفتاح السيسي، وكلنا أيد واحدة في المرة قبل الحلوة".

وكان النادي الأهلي قد أعلن مساء أمس الثلاثاء إلغاء القرار الصادر مسبقًا وإزالة اسم تركي آل الشيخ من القائمة الفخرية للنادي، مع مخاطبة وزارة الشباب والرياضة لإرجاع كامل هداياه التي قدمها للنادي.