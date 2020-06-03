داعية سعودي: اللهم أدم علينا رحمة الملك سلمان

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ماهر بن ظافر

فلويد

أخبا السعودية

علق الداعية السعودي ماهر بن ظافر القحطاني على مشاهد الاحتجاجات الأمريكية بسب مقتل الأمريكي الأسود جورج فلويد أنه يجب أن نحمد الله على نعمة الأمن والأمان في المملكة.

وأضاف بن ظافر على حسابه في تويتر : "ونحن نرى العنف والأحداث في العالم حولنا نحمد الله حمدا كثيرا ونشكره على نعمة الأمن في بلدنا المملكة السعودية الحبيبة".

وأوضح الداعية السعودي أنه من أسبابه بعد فضل الله قيادتنا الرحيمة بالمواطن تحافظ عليه كأنه ابن لها .. فاللهم أدم علينا نعمة الأمن والأمان واكفنا شر كل من أراد المكر ببلادنا وقادتنا وعلماءنا ورد كيده بنحره".

يذكر أن مشاهد الاحتجاجات الأمريكية قد تزايدت، بسبب مقتل الأمريكي جورج فلويد، والتي دفعت الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى الاختباء في مخبأ سري بالبيت الأبيض.

وتسبب نقل ترامب إلى المخبأ السري في موجة غضب، ما دفعه مجددا للظهور وهو يحمل الإنجيل، والذي عرضه لسيل من الانتقادات خاصة من المرشح الديمقراطي للانتخابات المقبلة جو بايدن.

 


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