من داخل ضريحه.. المهدي المنتظر حضر مع الخميني من باريس

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الخميني

المهدى المنتظر

باريس

الطائرة

انتشر مقطع فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي يظهر معمما شيعيا وهو يروج لفكرة المهدي المنتظر الشيعي، وأنه كان على متن الطائرة التي أتت بالخميني من فرنسا إلى إيران قبل 40 عاما.

ويظهر المعمم الشيعي وهو داخل قبر الخميني ويحكي قائلا: إنه أثناء رجوع الخميني من  باريس إلى طهران على متن الطائرة، قال محمد باقر الصدر إن الخميني كان نائما، حيث كان المهدي المنتظر أو الإمام المهدي على متن الطائرة معه، وأنه طمأنه وهو نائم وأنه لا يخاف فهو معه.

يذكر أن فكرة الإمام المهدي ليست مقتصرة على الترويج من قبل معممي الشيعة فقط، بل إن الرئيس الإيراني السابق أحمدي نجاد في تحليله لأزمة انتشار فيروس كورونا كان يقول : العالم أصبح يطالب بظهور الإنسان الكامل الإمام المهدي والسيد المسيح لإدارة العالم. 

كما أن أحمدي نجاد مؤمن فيما يطرحه، لأنه ينتمي لتيار يحمل هذه العقيدة، ويطلق عليهم الممهدون لظهور المهدي، حيث كان يترك كرسيا فارغا في اجتماعاته "للإمام المهدي".

وكان نجاد  يقول في اجتماعاته: الإمام المهدي حاضر في كل اجتماعاتنا ، حتى في تناول الأكل في حكومة أحمدي نجاد، كان يتم وضع وجبة طعام للإمام المهدي أيضاً .


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