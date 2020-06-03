بعد ظهر اليوم.. كارثة بيئية خطيرة تتعرض لها هذه الدولة

03 يونيو 2020 - 09:32 ص

أعلنت السلطات الهندية أنه بعد ظهر اليوم ستتعرض مدينة بومباي وولاية مهاراشترا وأجزاء من ولاية جوجارت علي الساحل الغربي لإعصار نادر وهو أول إعصار يهدد المدينة منذ أكثر من 7 عقود، مشيرة إلي أنها أعلنت حالة التأهب لمواجهته، وأنه تم إجلاء أكثر من 10 آلاف شخص من المناطق الساحلية بمن فيهم مصابون بفيروس " كورونا" في مدينة "بومباي"، كما تم إجلاء 20 ألف مواطن من عشرات القري الساحلية في ولاية جوجارت مسقط رأس رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي.

ولفتت السلطات إلي أن إعصار" نسيارجا" أصبح الآن علي بعد 200 كيلو متر من المدينة وأن سرعته تتراوح ما بين 100 و 110 كيلو متر في الساعة.

كانت إدارة الأرصاد الجوية توقعت أن يتحول الإعصار إلي إعصار شديد يرافقه أمطار غزيرة ورياح شديدة قد تصل سرعتها إلي 120 كيلو متر في الساعة.

جدير بالذكر أن بومباي نادرا ما تتعرض لأعاصير وكانت آخر عاصفة قوية تعرضت لها 1948 وأدت إلي مصرع 12 شخصا وإصابة أكثر من 100 شخص بجروح، وقد تعرضت ولاية البنجال الشهر الماضي إلي إعصار أمفان الذي ضرب خليج البنجال وخلف حوالي 100 قتيل في الهند وبنجلاديش وسبب خسائر فادحة في البنجال الهندية قدرت بأكثر من 130 مليون دولار فيما أشارت التقديرات إلي أن الخسائر قد تصل إلي 13 مليار دولار.