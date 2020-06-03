بكري يشكر أميرة كويتية لردها على ريم الشمري: العيب في البغل والحاقدة

أحمد عادل شعبان
وجه الإعلامي مصطفى بكري رسالة للأسرة الحاكمة الكويتية بعد رد بعض أفرادها على الفتاة الكويتية ريم الشمري التي أساءت للمصريين.
وقال "بكري" في تغريدة عبر حسابه بـ"تويتر": تصريحات الشيخة إقبال الصباح وإدانتها للإهانات التي وجهت للمصريين في الكويت وتوعدها بمحاسبة الفتاه المريضة نفسيا قانونيا هو أبلغ رد علي هؤلاء ، وهو تعبير عن القواسم المشتركة بين البلدين الشقيقين .
وأضاف: لكن أس الفتنه في ذلك هو البغل والحاقده التي تنضح سما وتسيء هي والبغل لعلاقات.
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