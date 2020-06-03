بكري يشكر أميرة كويتية لردها على ريم الشمري: العيب في البغل والحاقدة

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بكري

ريم الشمري

وجه الإعلامي مصطفى بكري رسالة  للأسرة الحاكمة الكويتية بعد رد بعض أفرادها على الفتاة الكويتية ريم الشمري التي أساءت للمصريين.

وقال "بكري" في تغريدة عبر حسابه بـ"تويتر": تصريحات الشيخة إقبال الصباح وإدانتها للإهانات التي وجهت للمصريين في الكويت وتوعدها بمحاسبة الفتاه المريضة نفسيا قانونيا هو أبلغ رد علي هؤلاء ، وهو تعبير عن القواسم المشتركة بين البلدين الشقيقين .

وأضاف: لكن أس الفتنه في ذلك هو البغل والحاقده التي تنضح سما وتسيء هي والبغل لعلاقات.

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