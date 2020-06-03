ضاحي خلفان: هذا الرئيس أكبر دكتاتور في الشرق الأوسط

03 يونيو 2020 - 08:23 ص

شن ضاحي خلفان - نائب رئيس شرطة دبي - هجوما شرسا على الرئيس التركي رجب طيب أردوغان واصفا إياه بالدكتاتور.



وقال "خلفان" في تغريدة عبر حسابه بـ"تويتر" اكبر دكتاتور في الشرق اردوخان.



وندد خلفان بالدعم التركي الذي يقدمه أردوغان في ليبيا للسراج ، قائلا: يا سراج لا تقاتل اهل ليبيا بمرتزقة جابهم لك اردوغان من سوريا..فرق بين مقاتل اجير ومقاتل من اجل تحرير....الليبي يريد ان تكون ارضه حرة لا سلطان عليها من السلطان العثماني آخر زمن.



