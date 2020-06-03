  • الأربعاء 03 يونيو 2020
  • بتوقيت مصر09:17 ص
Advertisements
Advertisements
بحث متقدم
الدولار

الدولار يستقر في المعاملات الصباحية ويسجل هذا الرقم

الاعلامي مصطفي بكري

بكري يشكر أميرة كويتية لردها على ريم الشمري: العيب في البغل والحاقدة

الدكتور حسام بدراوي

بدراوي يتهكم على عمرو بن العاص و معاوية بن أبي سفيان

ضاحي خلفان

ضاحي خلفان: هذا الرئيس أكبر دكتاتور في الشرق الأوسط

رجاء الجداوي

مصادر داخل مستشفى العزل تفجر مفاجأة محزنة عن رجاء الجداوي

ترامب

ترامب يأمر بنزول الجيش بعد تدهور الأوضاع في واشنطن

فريق الأهلي

بعد إعلان رحيله من الفريق .. إصابة زوجة وبنات نجم الأهلي بـ كورونا

المستكاوي لسمير زاهر: «كفاية كده»

تعليق ناري لـ"المستكاوي" على أزمة الأهلي و"آل الشيخ"

سد النهضة

السودان تكشف عن تطورات جديدة بشأن سد النهضة

كورونا

حصيلة وفيات كورونا حول العالم تتجاوز هذا الرقم

ترامب يأمر بنزول الجيش بعد تدهور الأوضاع في واشنطن

عرب وعالم

ترامب
ترامب
Advertisements

أحمد عادل شعبان

أخبار متعلقة
#

تدهور كبير في حالة نجم الزمالك بعد إصابته بكورونا

#

ترامب يحشد الجيش لتوزيع علاج كورونا في هذا الموعد

#

بعد أنباء عن إصابات كورونا في الجيش..بيان لـ"الدفاع التركية"

#

الرئيس التونسي يأمر الجيش بالانتشار في الشوارع

ترامب

كشفت وكالة رويترز للأنباء عن قرار اتخذه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وأبلغه لوزارة الدفاع الأمريكية.

و أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون) أنها نقلت نحو 160 من قوات الجيش إلى منطقة العاصمة واشنطن، في ردة فعل على الاحتجاجات العنيفة التي شهدتها المدينة أثناء الليل على مدى أيام.

ونقلت وكالة "رويترز" عن جوناثان راث هوفمان المتحدث باسم البنتاجون، في بيان، إن القوات "في حالة تأهب قصوى" لكنها "لا تشارك في الدعم الدفاعي لعمليات السلطة المدنية".

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

الأرزاق على الله

محمود سلطان

الثانوية العامة.. لا تنتظروا "جهيزة"

فراج إسماعيل

كورونا.. إحسان وغدر و(عين بعين)

د. هشام الحمامي

الإخراج السينمائي في القرآن

ياسر أنور

بلاغة التلميح في حديث : " ثلاث من كن فيه..."

د. عبد الآخر حماد

دفاعاً عن تجديد الخطاب الديني الإسلامي

حسن اسميك
شارك معنا
Advertisements

اخترنا لك

» نكتة مرتضى منصور عن قرار الأهلي تشعل فيس بوك
» ناشط إماراتي يكشف مفاجأة غريبة عن قطر
» رسالة مفاجئة من عصام الحضري لنجم الأهلي بعد إصابته زوجته بـ كورونا
» الكشف عن الحالة الصحية لنجم الأهلي بعد إصابة كافة أسرته بـ كورونا
» 3 مجموعات تحرك الفوضى في الولايات المتحدة
» الصحة: 30 شخصا متعافيا بكورونا تبرعوا ببلازما الدم‎
» مصابو كورونا يفارقون الحياة سريعا بعدن اليمنية
» كندا: نتابع برعب ما يحدث في الولايات المتحدة
» إيران: فيروس كورونا خارج السيطرة حالياً
» بيان مشترك لمصر والإمارات بشأن ليبيا
» إسبانيا تزف بشرى سارة بشأن علاج كورونا

استطلاع رأي

هل تنجح الوساطة الأمريكية في حل أزمة سد النهضة؟

  • ظهر

    11:58 ص

  • فجر

    03:16

  • شروق

    04:56

  • ظهر

    11:58

  • عصر

    15:37

  • مغرب

    19:00

  • عشاء

    20:30

من الى
الدكتور أحمد جمال مدير معهد أورام المنيا
كوارث الأجهزة الكهربائية
عزيزة
ارشيفية