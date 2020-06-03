ترامب يأمر بنزول الجيش بعد تدهور الأوضاع في واشنطن

03 يونيو 2020 - 08:12 ص

كشفت وكالة رويترز للأنباء عن قرار اتخذه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وأبلغه لوزارة الدفاع الأمريكية.



و أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون) أنها نقلت نحو 160 من قوات الجيش إلى منطقة العاصمة واشنطن، في ردة فعل على الاحتجاجات العنيفة التي شهدتها المدينة أثناء الليل على مدى أيام.



ونقلت وكالة "رويترز" عن جوناثان راث هوفمان المتحدث باسم البنتاجون، في بيان، إن القوات "في حالة تأهب قصوى" لكنها "لا تشارك في الدعم الدفاعي لعمليات السلطة المدنية".

