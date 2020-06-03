تعليق ناري لـ"المستكاوي" على أزمة الأهلي و"آل الشيخ"

علق الكاتب والناقد الرياضي حسن المستكاوي، على قرار مجلس إدارة النادي الأهلي برفع اسم المستشار تركي آل الشيخ من القائمة الفخرية لرؤساء شرف النادي الأهلي بعد اجتماع لمجلس الإدارة الثلاثاء.



وقال حسن المستكاوي خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "كل يوم" الذي يقدمه خالد أبو بكر، على شاشة "ON"، إن القرارات التي اتخذها مجلس إدارة الأهلي اليوم كان يجب حسمها منذ فترة، مستطردًا: "هذه الأزمة لا علاقة لها بالرياضة.. وإحنا مش عارفين نمارس رياضة".

وقال حسن المستكاوي خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "كل يوم" الذي يقدمه خالد أبو بكر، على شاشة "ON"، إن القرارات التي اتخذها مجلس إدارة الأهلي اليوم كان يجب حسمها منذ فترة، مستطردًا: "هذه الأزمة لا علاقة لها بالرياضة.. وإحنا مش عارفين نمارس رياضة".