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وزير العدل الأمريكي: مزيد من التعزيزات بالعاصمة واشنطن

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المصريون ووكالات

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وزير العدل الأمريكي: قتل سليماني عمل "مشروع"

أعلن وزير العدل الأمريكي، ويليام بار، الثلاثاء، عن بدء وصول مزيد من التعزيزات إلى العاصمة واشنطن الليلة.
وأضاف في تصريحات نقلتها قناة "الحرة" الأمريكية أنّ "دور الحكومة توفير الأمن ليعيش المواطنون حياتهم".
وأفادت وسائل إعلام أمريكية أن بار يشير لوصول "تعزيزات عسكرية" لمواجهة الاحتجاجات التي اندلعت ضد ممارسات الشرطة.
جاء ذلك بالتزامن مع تفاقم حدة الاحتجاجات ضد مقتل جورج فلويد، الرجل صاحب البشرة السوداء الذي قتل قبل أيام على يد شرطي أبيض في مدينة مينيابوليس، بولاية مينيسوتا.
وفي السياق، قدمت ولاية مينيسوتا، الثلاثاء، شكوى حقوقية ضد شرطة مينيابوليس بعد مقتل فلويد "خنقا" على يد الشرطة.
ويطالب المحتجون بإنزال أقسى العقوبات بحق مرتكب الجريمة المعتقل ديريك شوفين، وثلاثة شرطيين آخرين لا يزالون طلقاء.
وواجهت شرطة مينيابوليس عقودا من الادعاءات الوحشية والتمييز ضد الأمريكيين من أصول إفريقية والأقليات الأخرى، حتى داخل الإدارة نفسها، حسب المصدر ذاته.
يذكر أن عمدة مدينة نيويورك الأمريكية أندرو كومو، أعلن في وقت سابق تمديد قرار حظر التجول حتى الأحد المقبل بعد أعمال الشغب التي اندلعت في عموم المدينة على خلفية مقتل فلويد. -

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