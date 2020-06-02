» إيران: فيروس كورونا خارج السيطرة حالياً

02 يونيو 2020 - 11:20 م

قال وزير الصحة الإيراني، سعيد نمكي، إن فيروس كورونا خارج السيطرة حاليا، في ظل تواصل تسجيل إصابات جديدة خلال الأيام الأخيرة.



وفي كلمة نقلها التلفزيون الرسمي، الثلاثاء، قال نمكي: "لم نسيطر على تفشي الفيروس بعد وعلى الإيرانيين عدم اعتبار الظروف الحياتية عادية حاليا".



ووجه الوزير سلسلة من التحذيرات للمواطنين بشأن الخطر المتواصل للفيروس، خاصة مع استمرار تسجيل إصابات جديدة خلال الأيام الأخيرة.



وأشار نمكي إلى أنه "رغم تحذير الناس أكثر من مرة إلا أنهم لا يكترثون بالخطر المحدق ولا يدركون أن الفيروس يمكن أن يعود بسهولة كبيرة".



وأضاف "لم نتمكن بعد من التحكم في انتشار كورونا وعلى المواطنين عدم الاعتقاد أن الحياة عادت لطبيعتها".



وطالب الوزير الإيراني الشعب بالتعاون مع الكوادر الطبية مشيرا إلى جهودهم الجبارة والأيام الصعبة التي مرت بهم طوال الـ100 يوم الأخيرة وعملهم على مدار 24 ساعة.

وفي وقت سابق الإثنين، حذر وزير الصحة الإيراني من أن بلاده تواجه خطر موجة ثانية من تفشي كورونا في حال تجاهل المواطنين قواعد الوقاية المفروضة.

وشهدت شوارع العاصمة طهران حركة طبيعية للناس عقب رفع القسم الأكبر من القيود، حيث لوحظ عدم الامتثال لاستخدام الكمامات والقفازات وقواعد التباعد الاجتماعي وغيرها من التحذيرات.

