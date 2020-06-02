وزير العدل: خطة شاملة لتجديد وتطوير مقار الشهر العقاري

02 يونيو 2020 - 11:50 م

أكد المستشار عمر مروان، وزير العدل، أن هناك خطة من 3 مراحل لتطوير 339 محكمة ستنتهى بالكامل في أبريل 2021.



وأضاف وزير العدل، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «كل يوم» على شاشة «ON»، :«الرئيس عبدالفتاح السيسى سألنى بشكل مباشر- عاجبك شكل المحاكم اللي بيشتغل فيها القضاة»، مستطردًا: «قلت له عاملين خطة لتطوير هذه المحاكم».

