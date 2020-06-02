تعليق ناري لـ"موسى" على أسعار علاج كورونا بالمستشفيات الخاصة

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أحمد موسى
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كشف الإعلامي أحمد موسى، أسعار العلاج من فيروس كورونا بالمستشفيات الخاصة، وهي سعر الغرفة بالقسم الداخلي للعزل تتراوح بين (1500 إلى 3 آلاف جنيه يوميا).
وتابع "موسى"، خلال تقديم برنامج "على مسئوليتي"، المذاع على قناة "صدى البلد"، غرفة الرعاية شاملة التنفس الصناعي تتراوح بين (7500 إلى 10 آلاف جنيه يوميا).
وأضاف الإعلامي أحمد موسى، أن سعر غرفة الرعاية المركزة بدون تنفس صناعي من (5 آلاف إلى 7 آلاف جنيه يوميا)، ولفت  إلى أن هذا يجعلنا نعرف ما تتحمله الدولة لعلاج 25 ألف مصاب، مؤكدا أنه إذا صح سعر العلاج بالمستشفيات الخاصة بهذه الأسعار المرتفعة ستكون لدينا أزمة حقيقية.
وأوضح "موسى"، أن هذه الأسعار ليست في متناول الكثيرين وتغلق باب العلاج في وجه الكثيرين، مشيرًا إلى أن تكلفة العلاج في الليلة الواحدة تصل لـ50 ألف جنيه في الليلة.

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