أحمد موسى: الإحتياطي النقدي يكفينا لمدة عامين

02 يونيو 2020 - 10:50 م

قال الإعلامي أحمد موسى إن موقف مصر مقارنة بدول العالم جيد جدا والوضع يتجه نحو الانفتاح وعودة النشاطات.



وأضاف موسى ببرنامج «على مسئوليتي» الذي يذاع عبر قناة «صدى البلد»، إنه تم ضخ نصف تريليون جنيه في الأسواق منها 400 مليار جنيه من البنك المركز كسيولة ضخت في الاسواق من الفائض من أجل مواجهة أي أزمات طارئة.



وتابع قائلا : لدينا احتياطي يكفي مصر سنتين لو استمرت أزمة كورونا وهو ما يعني أن الموقف المالي ثابت.



وأشار موسى إلى أنه تم حماية المواطنين بعدة طرق بتوافر السلع وعدم وجود أزمات في الوقود أو السيولة.

