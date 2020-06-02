أحمد موسى: الإحتياطي النقدي يكفينا لمدة عامين

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المصريون ـ متابعات

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أحمد موسى: الصعب قادم

قال الإعلامي أحمد موسى إن موقف مصر مقارنة بدول العالم جيد جدا والوضع يتجه نحو الانفتاح وعودة النشاطات.
وأضاف موسى ببرنامج «على مسئوليتي» الذي يذاع عبر قناة «صدى البلد»، إنه تم ضخ نصف تريليون جنيه في الأسواق منها 400 مليار جنيه من البنك المركز كسيولة ضخت في الاسواق من الفائض من أجل مواجهة أي أزمات طارئة.
وتابع قائلا : لدينا احتياطي يكفي مصر سنتين لو استمرت أزمة كورونا وهو ما يعني أن الموقف المالي ثابت.
وأشار موسى إلى أنه تم حماية المواطنين بعدة طرق بتوافر السلع وعدم وجود أزمات في الوقود أو السيولة.
وأوضح أن عودة الحياة والانفتاح سيكون بإجراءات احترازية كما يفعل العالم وعقد اليوم الدكتور مصطفى مدبولي اجتماعا مع وزيرا السياحة والطيران لمناقشة خطة استئناف حركو السياحة وهو أمر ضروري خاصة أن تأثير وقف الطيران رهيبة فعلى مستوى العالم خسائر وقف الطيران 300 مليار دولار وخسائر السياحة كبيرة في مصر والعالم مشيرا إلى أن عودة بعض القطاعات أمر ضروري.

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