هل الطقس الحار يساعد في القضاء على "كورونا"؟.. طبيب يُجيب

02 يونيو 2020 - 10:40 م

أكد الدكتور محمد جمال، طبيب طوارئ بالمستشفيات الألمانية، أن فيروس كورونا مثّل تحديًا لجميع دول العالم عمومًا، ودول الاتحاد الأوروبي بشكل خاص، حيث أن أوروبا تمثل نصف إصابات العالم من فيروس كورونا، والشعب الأوروبي كان على قدر المسئولية بالالتزام بإجراءات الوقائية المتمثلة بالحجر المنزلي والتباعد الاجتماعي.



وأضاف "جمال"، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "بالورقة والقلم"، تقديم الإعلامي نشأت الديهي، المذاع عبر فضائية "TEN"، اليوم الثلاثاء، أن عامل الطقس وارتفاع درجة الحرارة مع دخول فصل الصيف يساعد في القضاء على فيروس كورونا، فضلاً عن فتح صندوق الاتحاد الأوروبي للتضامن بـ100 مليار يورو، لمواجهة أزمة كورونا كل ذلك ساهم في السيطرة على الفيروس في أوروبا، منوهًا بأن المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل أقرت أن أزمة كورونا أكبر امتحان للاتحاد الأوروبي منذ تأسيسه.



وأوضح أنه تم تخصيص تطبيق لفحص المواطنين عن بعد بطرح تساؤلات عن مدى إصابته بأحد أعراض كورونا، أو احتكاك مع شخص مُصاب بفيروس كورونا، وعند تسجيل 4 نقاط من الأشياء المذكورة يتم أخذ مسحة له ووضعه بمكان معين لحين ظهور النتيجة، وحال ثبت إيجابية المسحة يتم عزله أسبوعين لحين تماثله للشفاء.

