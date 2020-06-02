تطورات مثيرة للحالة الصحية للفنانة رجاء الجداوي

02 يونيو 2020 - 10:30 م

كشف الدكتور سعيد السقعان، مدير الشؤون الصحية بالإسماعيلية، مستجدات الحالة الصحية للفنانة رجاء الجداوي، بعد إصابتها بفيروس "كورونا" المستجدّ.

وأكد "السقعان"، خلال إتصال هاتفي مع برنامج "يحدث في مصر" الذي يقدمه الإعلامي شريف عامر على شاشة "MBC مصر"، أنها تعرضت لمضاعفات أدت إلى وضعها على جهاز "تنفس لا تدخلي"، وحالتها غير مستقرة حتي الآن.

وكانت مصادر مقربة من الفنانة قد كشفت عن نقل رجاء الجداوي إلى العناية المركزة في مستشفى أبو خليفة للعزل بالإسماعيلية.

وفي وقت سابق أكدت الفنانة التزامها بالحجر الصحي والأدوية الخاصة بالعلاج، وطلبت من جمهورها الدعاء لها والحفاظ على أنفسهم، لأن هذا المرض لا يفرق بين غني أو فقير، ولا صغير أو كبير.

